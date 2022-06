E stata davvero la telenovela delle ultime ore per quanto riguardava il capitolo riscatti. Prima un no secco, poi diventato un forse, poi di nuovo pareri negativi. E alla fine, quasi sul ‘gong’, l’ufficialità: l’Atalanta ha deciso di riscattare riscatta Merih Demiral dalla Juventus.

Una serie di decisioni contrastanti che erano filtrate negli ultimi giorni, con il difensore turco che sembrava davvero destinato a tornare a Torino per trovare poi una nuova sistemazione. Nelle ultime ore però il ripensamento del club nerazzurro: la Dea infatti ha deciso di investire ancora sul difensore turco classe '98. La decisione è arrivata davvero a pochissime ore dal termine ultimo per esercitare i riscatti (la mezzanotte di questa sera, venerdì 17 giugno). Demiral, dunque, resta all'Atalanta: alla Juventus vanno i 20 milioni (circa) pattuiti dalle società per il riscatto.

Da capire a questo punto il futuro reale del difensore turco. Vista l'indecisione è lecito pensare che l'Atalanta possa aver esercitato il riscatto (visto anche il costro non eccessivo) per poi trovare un acquirente. Oppure vedremo se, effettivamente, anche nella prossima stagione, il centrale turco resterà a disposizione di Gasperini.

