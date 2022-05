Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lautaro-Inter, il mercato s’allontana

La Gazzetta Sportiva mette in luce quanto sia magico il rapporto che si è instaurato tra Lautaro Martinez e il mondo Inter. E sottolinea come la società si stia muovendo per cercare ricavi alternativi, per evitare che eventuali assalti di mercato possano far gola alle casse del club e possano permettere eventualmente spazi di manovra per convincere – anche economicamente – il Toro a restare.

La nostra opinione: sembrava che dovesse essere Lukaku il pilastro della nuova Inter, e invece così non è stato. Il vero perno della squadra è proprio lui, Lautaro, che anche senza viaggiare in coppia con il belga si è dimostrato trainante e determinante. È comprensibile che l’Inter stia studiando il modo di capitalizzare altrove per tenersi il suo gioiello, quindi è possibile che qualcun altro venga sacrificato per poter rendere il Toro intoccabile.

Di Maria-Juventus, l’idea prende piede

Tuttosport insiste sulla pista che porterebbe la Juventus ad Angel Di Maria, con cui c’è stato un contatto e una seguente buona sensazione sia da parte del giocatore del PSG, sia da parte del club torinese. Pare che l’idea, sbocciata da poco, stia prendendo sempre più piede in casa bianconera.

La nostra opinione: si era già parlato nei giorni scorsi di Di Maria e del fatto che, rispetto a Zaniolo, sarebbe un’operazione a costo più basso. Il fatto che si nomini la questione sempre più spesso fa sembrare l’operazione più concreta, anche se di fatto ancora un’offerta sul piatto non c’è. Almeno l’intenzione, però, quella sì.

Il futuro di Belotti è ancora incerto

Dal ds del Torino Davide Vagnati arrivano aggiornamenti sul futuro di Belotti, come riporta il Corriere dello Sport:

Andrea non ha ancora fatto una valutazione a 360 gradi. Ci siamo parlati e ci siamo detti che ci aggiorniamo il prima possibile, è tutto aperto e valuteremo cosa fare il prima possibile.

La nostra opinione: Questo balletto tra il Gallo e il Toro dura da diverso tempo. È un peccato che ci si stia mettendo così tanto per arrivare a un accordo, soprattutto per i tifosi, che amano il loro capitano e vorrebbero vederlo in maglia granata ancora per lungo tempo.

