Inter-Dybala, Marotta prova il colpaccio

Il futuro di Paulo Dybala si deciderà nelle prossime settimane: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jorge Antun, agente dell'attaccante argentino, è arrivato in Italia per discutere direttamente con la Juventus il rinnovo dell'argentino. Il contratto in scadenza a giugno e le incomprensioni degli ultimi mesi lasciano spazio a ogni ipotesi, inclusa quella di un clamoroso addio a giugno. Uno scenario che farebbe gola a diversi club, inclusa l'Inter: Beppe Marotta, ad nerazzurro, è da sempre un grande estimatore della Joya e ci sarebbe già stato un contatto con il procuratore del giocatore. Il dirigente ex Juve potrebbe spingersi fino a 7,5 milioni per cercare di convincere l'attaccante a trasferirsi a Milano, con l'aggiunta di premi legati a obiettivi e un probabile bonus alla firma, il tutto per un minimo di quattro stagioni o addirittura cinque. Una proposta superiore a quella che la Juventus potrebbe mettere sul piatto giovedì.

La nostra opinione: prima di fare offerte a Dybala, però, l'Inter ha necessità di liberare risorse. Gli addii di Vidal e Vecino, che sono a scadenza di contratto, garantiranno un risparmio totale di circa 16 milioni lordi. Sicuramente un'eventuale cessione del compagno di nazionale di Paulo, Lautaro Martinez, allargherebbe i margini di manovra del club nerazzurro.

Juve-Napoli, sfida di mercato per Olivera

C'è un nuovo duello di mercato in Serie A, quello tra Juventus e Napoli per Olivera del Getafe. Il 24enne uruguaiano è un terzino sinistro completo, può essere impiegato sia in una difesa a 4 sia come quinto di centrocampo nel 3-5-2. Secondo Tuttosport il club spagnolo dovrà cederlo in estate.

La nostra opinione: il Napoli sembra leggermente in vantaggio. Gli azzurri hanno avviato i contatti col giocatore e col club spagnolo già a gennaio, ma il Getafe continua a sparare alto: 15 milioni.

Juve, resta il sogno Pogba

La Juventus continua anche a studiare l’operazione che potrebbe riportare a Torino Paul Pogba. Il francese non è felice in Inghilterra e sarebbe favorevole ad un ritorno in Italia. In scadenza a fine stagione con il Manchester United, per il Polpo i bianconeri potrebbero offrire 7,5 milioni più bonus per i prossimi tre anni fino ad un masssimo di 10 milioni di euro complessivi. Un’operazione che, spiega la Gazzetta dello Sport, si può fare grazie al Decreto Crescita che permette alla Juventus di risparmiare il 50% sul lordo del suo ingaggio.

La nostra opinione: il centrocampo della Juventus ha un disperato bisogno di un giocatore come Pogba che riesce a mixare doti tecniche a caratteristiche fisiche come pochi al mondo. Nelle trattative conterà molto la volontà del francese.

