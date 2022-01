Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

L’Inter non si ferma: all in su Scamacca per giugno, Frattesi già a gennaio

Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. Per il primo, secondo il Corriere dello Sport, l’Inter farà un tentativo per provare a portarlo alla corte di Inzaghi già entro lunedì. Il Sassuolo valuta 20-25 milioni il centrocampista romano, che è visto come il perfetto sostituto di Barella. I nerazzurri, forte del gradimento del ragazzo, vogliono strapparlo a una concorrenza ricca e che comprende Juve, Napoli e Borussia Dortmund. Parallelamente col Sassuolo, i campioni d’Italia trattano anche Scamacca che ha respinto la corte del Dortmund, pronto ad offrire 45 milioni di euro al club emiliano per farne l’erede di Haaland ed attratto dall’idea di diventare il bomber della Beneamata. Seguito da Lucci, agente che ha già portato Correa e Dzeko all’Inter, Scamacca secondo la Rosea ha già un accordo di massima con l’Inter che però deve trovare la formula giusta per arrivare ai 40 milioni che richiede il Sassuolo per cedere il proprio centrattacco. Sono necessarie contropartite e l’Inter ha giocatori che fanno al caso della squadra di Dionisi, come Pinamonti e Pirola. Per questo l’Inter è ottimista di poter portare ad Appiano entrambi questi giovani talenti italiani. Dopo l’acquisto di Gosens l’imminente arrivo di Caicedo in prestito fino a giugno, la parola d’ordine di Marotta e Ausilio resta programmazione. L’idea dei nerazzurri è battere la concorrenza ed assicurarsi due dei prospetti giovani emergenti della Serie A:. Per il primo, secondo il Corriere dello Sport, l’Inter farà un tentativo per provare a portarlo alla corte di Inzaghi già entro lunedì. Il Sassuolo valuta 20-25 milioni il centrocampista romano, che è visto come il perfetto sostituto di Barella. I nerazzurri, forte del gradimento del ragazzo, vogliono strapparlo a una concorrenza ricca e che comprende Juve, Napoli e Borussia Dortmund. Parallelamente col Sassuolo, i campioni d’Italia trattano anche Scamacca che ha respinto la corte del Dortmund, pronto ad offrire 45 milioni di euro al club emiliano per farne l’erede di Haaland ed attratto dall’idea di diventare il bomber della Beneamata. Seguito da Lucci, agente che ha già portato Correa e Dzeko all’Inter, Scamacca secondo la Rosea ha già un accordo di massima con l’Inter che però deve trovare la formula giusta per arrivare ai 40 milioni che richiede il Sassuolo per cedere il proprio centrattacco. Sono necessarie contropartite e l’Inter ha giocatori che fanno al caso della squadra di Dionisi, come Pinamonti e Pirola. Per questo l’Inter è ottimista di poter portare ad Appiano entrambi questi giovani talenti italiani.

La nostra opinione: L’Inter lavora per l’oggi e per il domani e per mantenere la propria leadership in Italia, tenendosi stretti i propri asset più importanti e colmando le lacune in rosa con grande raziocinio. Per questo per un Perisic in uscita, c’è un Gosens in arrivo con 6 mesi d’anticipo per non lasciare sguarnita la fascia sinistra. Con la stessa politica l’Inter vuole rispondere al colpo Vlahovic-Juve, togliendo alla concorrenza due dei talenti italiani più chiacchierati e promettenti della nostra Serie A: Davide Frattesi e Gianluca Scamacca. Il Sassuolo li valuta non meno di 60-65 milioni, il Borussia Dortmund – probabilmente – quella cifra sarebbe disposta ad offrirla anche immediatamente al club emiliano... Ai due giocatori però l’idea di trasferirsi in Germania non entusiasma e così l’Inter, forte dei buonissimi rapporti fra Carnevali e Marotta e del gradimento dei due giovani nazionali azzurri, tenta l’affondo per soffiarli alla concorrenza e farne rispettivamente l’erede di Vidal e il ‘clone di Barella’ e il centravanti del presente e del futuro della Beneamata. La strada non è semplice ma come testimonia il caso Vlahovic, il gradimento del calciatore, è la cosa più importante di questi tempi. Frattesi e Scamacca sarebbero entusiasti di unirsi all’Inter e con queste premesse non è impensabile che i due finiscano alla corte di Inzaghi fra 6 mesi.

Theo-Milan: rinnovo fatto: Thiaw in salita

In queste ultime 72 ore di mercato, il Milan non dovrebbe assestare alcun colpo a sorpresa. I rossoneri secondo la Gazzetta hanno abbondanato la pista Malick Thiaw. Ritenuta eccessiva la richiesta del club di Gelsenchirken che non scende da quota 10 milioni, Maldini e Massara non valutano il 20enne nazionale U-21 tedesco più di 6 milioni. Lazetic è destinato a rimanere l’unico colpo in entrata di questa sessione di mercato dei rossoneri che però possono sorridere per il primo rinnovo importante quello di Theo Hernandez che firmerà fino al 2026 e percepirà uno stipendio da 5 milioni più bonus. Il francese è destinato, con Calabria, a diventare il capitano del futuro. Secondo la rosea dopo Theo la priorità del Milan sarà blindare Rafa Leao e Bennacer. Con Mendes (agente del portoghese), inoltre, il Diavolo proverà a parlare per giugno per Renato Sanches, ritenuto il sostituto ideale di Kessié.

La nostra opinione: In una sessione in cui tutti le concorrenti per un posto in Champions, ad eccezione del Napoli, sembrano essersi rinforzate: non rimpiazzare Kjaer e consegnare a Pioli un centrale affidabile – come fu Tomori la passata stagione – rischia di essere un azzardo che alla lunga il Diavolo potrebbe pagare. Elliott e Maldini però non vogliono fare spese pazze e una volta visto il Lille ha alzato un muro per Botman ha preferito rimanere così com’è e piazzare solo il colpo in prospettiva Lazetic... Basterà per restare tra le prime quattro? Staremo a vedere, di sicuro blindare Theo e Leao con contratti pesanti è un buon segnale. Le due frecce mancine sono arrivati in rossonero come promesse e si sono trasformate in certezze, assurgendo al ruolo di trascinatori della squadra. Un segnale che, nonostante la quasi certa partenza di Kessié, il Milan vuole restare grande.

Napoli pensa a Raspadori per sostituire Insigne

Secondo il Corriere dello Sport, il sostituto di Lorenzo Insigne sarà un altro attaccante nel giro della Nazionale. Per il quotidiano romano il club partenopeo avrebbe messo nel mirino Raspadori del Sassuolo. Il suo nome è venuto fuori tra una chiacchierata di mercato. Sempre per la trequarti i partenopei monitorano anche Bajrami che piace molto anche alla Lazio di Lotito e Sarri.

La nostra opinione: Giovani e rampanti è questo l’identikit del Napoli di De Laurentiis a livello di colpi per il futuro, sia Raspadori che Bajrami rientrano perfettamente in questo piano. Sostituire Mertens e Insigne con questi due giovani che stanno mostrando duttilità e talento potrebbe essere un colpo interessante per un Napoli che molto probabilmente saluterà anche Fabian Ruiz, che piace al Real di Ancelotti e al Newcastle e a cui sarà offerto un quinquennale da 30 milioni di lordi per rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Se lo spagnolo nicchierà, in estate farà le valigie per altri lidi.

