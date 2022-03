Bad Boy arrivato a Milano, sponda Inter: tatuato, carattere difficile e prestazioni altalenanti accompagnate da tanti rumors extra campo. Invece, con la fiducia e l'esperienza maturata sia come giocatore ma soprattutto come uomo, Marcelo Brozovic è diventato a tutti il simbolo dell'Inter e del suo centrocampo tanto da meritarsi il Barella e Çalhanoğlu di giocare con meno pressione potendo contare su un compagno tuttofare, bravo sia in fase difensiva ma anche in quella offensiva, come testimoniano i 2 gol fatti e 6 assist della Per tanto tempo sembrava essere il classicoarrivato a Milano, sponda Inter: tatuato, carattere difficile e prestazioni altalenanti accompagnate da tanti rumors extra campo. Invece, con la fiducia e l'esperienza maturata sia come giocatore ma soprattutto come uomo,è diventato a tutti iltanto da meritarsi il rinnovo fino al 2026 a 6 milioni+bonus. L'importanza del croato l'ha capita in questo momento la squadra neroazzurra che sta faticando sia sul piano dei risultati ma anche su quello del gioco, in un calcio moderno dove si fa sempre più fatica a trovare un regista vecchio stampo. Brozovic in quella posizione del campo, in un 3-5-2, permette anche adi giocare con meno pressione potendo contare su un compagno tuttofare, bravo sia in fase difensiva ma anche in quella offensiva, come testimoniano i 2 gol fatti e 6 assist della stagione dello scudetto.

Ad

Da quando è arrivato in Italia (inverno 2015, debutto all'Inter il 1° febbraio), Brozovic è in cima a tutte le statistiche più importanti per la squadra come palloni giocati e passaggi riusciti. Nel mezzo della sua avventura interista, è riuscito a togliersi anche la soddisfazione di giocarsi una finale Mondiale, nel 2018, contro la Francia giocando accanto al professor Modric. Di seguito, le statistiche di Brozovic dal 2015 (statistiche Opta):

Serie A Brozovic-Inter insieme fino al 2026: a breve la firma 21/02/2022 A 13:29

Palloni giocati 17 902 Passaggi riusciti 12 685 Passaggi fatti nella metà campo avversaria 7377 Contrasti 489 Assist 11

Brozovic "in controtendenza"

Marotta sembra avere le idee chiare circa i calciatori su cui puntare per il futuro: Brozovic, appunto, e Skriniar che sta mandando segnali chiari alla società per continuare l'avventura a Milano. Le dirette rivali, invece, stanno adoperando altre strategie. Su Dybala il discorso è ampio, sembrava essere tutto fatto per l'accordo del rinnovo quando in pochi mesi tutto è cambiato. Infortuni, condizione fisica discutibile e ingaggio troppo alto hanno fatto il resto, fatto sta che la Juventus decide di sacrificare rumors non troppo lontani parlano anche dell'interessamento proprio dell'Inter...) senza nemmeno rimanerci troppo male, probabilmente già abituati ad addii più risonanti come quello di Cristiano Ronaldo nemmeno un anno fa. Curiosa coincidenza oppure strategia? Fatto sta chesembra avere le idee chiare circa i calciatori su cui puntare per il futuro:, appunto, eche sta mandando segnali chiari alla società per continuare l'avventura a Milano. Le dirette rivali, invece, stanno adoperando altre strategie. Suil discorso è ampio, sembrava essere tutto fatto per l'accordo del rinnovo quando in pochi mesi tutto è cambiato. Infortuni, condizione fisica discutibile e ingaggio troppo alto hanno fatto il resto, fatto sta che ladecide di sacrificare il proprio numero 10 non troppo lontani parlano anche dell'interessamento proprio dell'Inter...) senza nemmeno rimanerci troppo male, probabilmente già abituati ad addii più risonanti come quello dinemmeno un anno fa.

Milan. Impressionanti i nomi persi in poco tempo e, per altro, tutti titolari: Donnarumma, Çalhanoğlu e molto probabilmente anche Kessie e direzione Barcellona. Insomma, particolare strategia da parte dell'Inter che sembra gestire il mercato in maniera tradizionale e rinnovando agli elementi in rosa di sicura affidabilità magari alzando il salario piuttosto che dover spendere un capitale su un altro nome che però dovrà integrarsi in un altro ambiente. Se c'è una squadra che ha fatto da apri pista alla perdita a parametro zero dei giocatori quella è il. Impressionanti i nomi persi in poco tempo e, per altro, tutti titolari:e molto probabilmente anche Romagnoli . Se il portiere azzurro è stato sostituito alla grande da Maignan, il trequartista in casa rossonera è un argomento che dovrà essere affrontato al più presto. Dopo l'addio al veleno del 10 turco, ci si attendeva molto di più da Brahim Diaz che ha deluso le aspettative costringendo Pioli a schierare proprio Kessie in quella posizione. Adesso anche il centrocampista numero 79 è in partenzaInsomma, particolare strategia da parte dell'Inter che sembra gestire il mercato in maniera tradizionale e rinnovando agli elementi in rosa di sicura affidabilità magari alzando il salario piuttosto che dover spendere un capitale su un altro nome che però dovrà integrarsi in un altro ambiente.

Brozovic due facce, pazza Inter: come i nerazzurri hanno ribaltato il derby

Calciomercato Brozovic rinnova con l'Inter: accordo fino al 2026 10/01/2022 A 22:14