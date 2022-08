Secondo quello che riporta Gianluca Di Marzio, la dirigenza dell'Inter ha deciso di togliere Milan Skriniar dal mercato. Dopo aver rifiutato l'ultima offensiva del Paris Saint-Germain per il classe 1995, il club nerazzurro ha deciso di non privarsi del difensore, pedina fondamentale negli schemi di Simone Inzaghi. Presente oggi all'allenamento dell'Inter, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha comunicato al management del difensore slovacco di non volerlo cedere ma, anzi, di puntare a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2023. L'Inter, infatti, non vuole rinunciare all'ex Sampdoria Milan Skriniar, che ha sempre manifestato l'intenzione di voler rimanere in nerazzurro.

