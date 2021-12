Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Inter, torna l'idea Nandez

Matias Vecino, Arturo Vidal e Stefano Sensi stanno trovando meno spazio con Inzaghi e c'è la possibilità che uno dei tre possa lasciare l'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, con un'uscita di uno di questi tre calciatori, la società tornerebbe su Nahitan Nandez del Cagliari, con l'ipotesi del prestito unica via percorribile. Per giugno invece gli occhi sono su Davide Frattesi e Samuele Ricci.

La nostra opinione: nel discorso di fine anno, il presidente Zhang ha ribadito il grande lavoro svolto dal club e da Simone Inzaghi nella prima metà di stagione, puntando dritto sui rinnovi di allenatore e dirigenti. Probabile arrivi anche un innesto nel mercato di gennaio e Nandez potrebbe essere l'uomo più indicato anche se l'uruguaiano non sta disputando una stagione esaltante al Cagliari: solo due assist in 16 presenze.

Conte vuole Vlahovic e Skriniar

I numeri di Dusan Vlahovic, capocannoniere in Italia e terzo miglior marcatore della storia della Serie A nell'anno solare, hanno fatto il giro dell'Europa. Il gigante di Belgrado piace a tutti e ora, come riporta il Corriere dello Sport, anche il Tottenham di Antonio Conte sarebbe pronto a fare sul serio a giugno. Nella lista dei desideri gli Spurs hanno messo il centravanti viola e Milan Skriniar, ex pupillo dell'allenatore italiano.

La nostra opinione: l’attaccante, la cui trattativa per il prolungamento di contratto con il club del presidente Commisso è saltata dallo scorso 5 ottobre, fin qui ha dimostrato di essere concentrato unicamente sul campo. Vlahovic vuole riportare la Fiorentina in una competizione internazionale e quindi sarà difficile vederlo muoversi prima di giugno. Stesso discorso vale per Skriniar in scadenza nel 2023. In estate tutti i giochi si riapriranno, con le big europee (Juventus in primis) a contendersi il classe 2000.

Fiorentina su Joao Pedro

La dirigenza della Fiorentina è al lavoro da tempo per sondare tutti i possibili scenari della vicenda Vlahovic. Sempre secondo il Corriere dello Sport, tra le idee al vaglio, in caso di partenza del serbo, c’è anche quella che porta a Joao Pedro del Cagliari, che in questa stagione, nonostante le difficoltà della sua squadra, è già arrivato a 9 reti, più tre assist.

La nostra opinione: sulla corsia esterna si aspetta soltanto di limare i dettagli per il trasferimento dal Lilla di Jonathan Ikone francese con origini congolesi che, salvo sorprese, dovrebbe essere il primo rinforzo per Vincenzo Italiano. Borja Mayoral, attualmente alla Roma, è in cima alla lista dei desideri così come Agustin Alvarez Martinez, uruguaiano classe 2001, attaccante del Penarol. Non è da perdere di vista Gianluca Scamacca del Sassuolo, benché obiettivo difficilissimo (sulle sue tracce c’è anche l’Inter), e potrebbe tornare di moda perfino Felipe Caicedo, oggi al Genoa e accostato ai viola in passato.

