Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

1) Juve: Di Maria, Koulibaly, Zaniolo e Arnautovic per decollare

L'incontro tra il direttore sportivo Federico Cherubini a mister Massimiliano Allegri sembra aver dato i suoi frutti. Il dirigente bianconero, secondo Tuttosport, avrebbe promesso il poker di rinforzi in grado di garantire il tanto agnato salto di qualità: Di Maria, Koulibaly, Zaniolo e Arnautovic.

La nostra opinione: il "faccione" di Allegri che appare in prima pagina nella giornata odierna, è bello sorridente, lontano da nervososmi di una campagna acquisto non ancora decollata. Certo, tutti i nomi sono di atissiimo profilo e, altrettanto certamente, occorre fare in fretta in sede di mecato.

2) La Premier su Abraham: la Roma lo blinda

Manchester United e Arsenal continuano a bussare alla porta della Roma per Tammy Abraham. Protagonista di un'ottima, prima stagione nel calcio italiano, la Roma ha deciso di blindarlo, su precisa indicazione di José Mourinho. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: a scendere in campo, proprio la famiglia Friedkin. E, in effetti, Abraham rappresenta il punto di riferimento da cui non prescindere per il progetto a lungo termine dello Special One. Giusto, quindi, tapparsi le orecchie e procedere "senza cadere in tentazione".

3) Inter pigliatutto? Con Dybala e Lukaku si vuole tenere anche Lautaro

Nessun sacrificio per questioni di budget, quest'anno? Perlomeno, non in attacco. La Gazzetta Sportiva riferisce dei vertici - nelle prossime ore - per portare in nerazzurro sia Romelu Lukaku che Dybala. E quella di conservare in rosa Lautaro Martinez, nonché Joaquin Correa.

La nostra opinione: sarà allora Milan Skriniar a sacrifriarsi per rinverdire il budget?Tutto lascerebbe pensare a questa soluzione.

