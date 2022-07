La Fiorentina è a un passo da Luka Jovic. Il Real Madrid vuole fare spazio nella propria rosa ed è disposto a scendere a condizioni particolarmente vantaggiose. Secondo Sky Sport, infatti, la formula sarebbe quella del prestito secco coi Blancos disposti a pagare metà dell'ingaggio dell'attaccante, che ammonta a 6 milioni di euro.

Ad

Jovic-Fiorentina: il Real paga il 50% dell'ingaggio nel prestito secco

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Jovic che non è mai stato in grado di sbocciare coi Blancos, letteralmente bloccato in zona gol e che, oggi, cerca una vera occasione di riscatto in grado di restituirgli l'immagine di goleador vero acquisita ai tempi dell'Eintracht Francoforte. L'affare potrebbe essere ufficializzato la prossima settimana e sarebbe un autentico colpaccio in vista della prossima stagione europea, in Conference League, della formazione di Vincenzo Italiano.

Jovic-Fiorentina: un binomio che non ammette vie di mezzo

Tornando a parlare di "formula", è - di fatto - la stessa che aveva portato in viola Alvaro Odriozola, già quindi felicemente testata. Jovic, quindi, vestirà la maglia della Fiorentina senza rinunce. Nonostante la grossa mano data dal Real, 3 milioni d'ingaggio si tratta comunque di uno sforzo fuori dalla norma per gli standard del club di Rocco Commisso. Qui, però, l'attaccante ha la possibilità di ritrovare la sua dimensione. Sembra quasi ci si trovi di fronte a una mossa di poker, a una sorta di all in: Jovic può sbancare tutto o incappare in un nuovo flop. Un bivio elettrizzante, una "legge di mercato" che ritorna puntualmente.

L'Inter lavora al prestito di Lukaku; la Fiorentina sogna Jovic

Calciomercato Tabellone Calciomercato Serie A 2022/2023: acquisti e cessioni 03/06/2022 A 22:46