Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Cagliari, dopo Lovato anche Calafiori: rinforzi per Mazzarri 16 ORE FA

Juve-Ramsey: siamo ai titoli di coda

Secondo quello che scrivono sia TuttoSport che Calciomercato.com, il Newcastle ha mosso i primi passi in direzione Ramsey: magari non troppo convinti, ma comunque concreti. Il giocatore deve ancora sciogliere le riserve su questo progetto milionario, ma nei prossimi giorni ci sarà un nuovo summit (a distanza) tra i dirigenti bianconeri e l'agente di Ramsey. Ad oggi, almeno per sei mesi, la storia tra i bianconeri e il gallese sembra davvero giunta ai titoli di coda.

La nostra opinione: Ramsey ha giocato 840 minuti con la Juventus nel 2021. Il suo costo per ogni minuto passato sul terreno di gioco è quasi 9mila euro. In rapporto: più di Cristiano Ronaldo. Va da sé che questo bagno di sangue non è più sostenibile per la Juventus, che in qualche modo, anche solo per 6 mesi, potrà liberarsi di un peso morto che non rientra più nei piani del club.

Globe Soccer Awards 2021: Bonucci miglior difensore dell'anno

Inter scatenata! Digne subito, Ginter e Djuricic a giugno

Secondo l’apertura della Gazzetta dello Sport, i nerazzurri stanno preparando una serie di colpi molto importanti. Il primo è Matthias Ginter, che si libererà a zero in estate dal Borussia Moenchengladbach e che potrebbe trovare un quadriennale da 3.5/4 milioni all’anno a Milano. Il secondo è Filip Djuricic, in scadenza il 30 giugno e pista molto calda se Alexis Sanchez dovesse salutare la compagnia. Il terzo, che poi in realtà è il primo in ordine di arrivo, è Lucas Digne, che sta vivendo un momento difficile all’Everton e che potrebbe arrivare subito con la formula del prestito.

La nostra opinione: Ginter e Djuricic sono due giocatori per certi versi simili: talentuosi, con esperienza, ma da testare al livello più alto. Soprattutto il fantasista attualmente al Sassuolo. Digne invece rappresenta qualcosa di sicuro e conosciuto. Sicuramente il francese andrà a mettere una toppa a sinistra, mentre gli altri due, programmati per giugno, dovranno sostituire qualche addio importante. Saranno in grado? Solo in campo riuscirà a dircelo.

Mbappe e Lewandowski in coro: “Mondiale ogni due anni? Impossibile”

Il Sassuolo va dritto su Luca Moro: classe 2001

Il giovanissimo Luca Moro, 17 partite e 18 gol con la maglia del Catania in questa Serie C, ci ha messo pochissimo a convincere il Sassuolo. I neroverdi, abili da sempre a fare mercato con i giovani, pagheranno tre milioni di euro al Padova - che ne detiene il cartellino - e si assicureranno le prestazioni del bomber classe 2001. A partire dalla prossima estate però, perché in questa stagione Moro ha già indossato due maglie, quelle del Catania e del Padova appunto, e fino al 30 giugno non può indossarne un'altra.

La nostra opinione: Dopo le firme di Scamacca e Raspadori, adesso tocca a Luca Moro. Un colpo azzeccato per i neroverdi, che potranno coccolare questo giovane 2001 e permettergli di crescere in un ambiente tranquillo e con un allenatore di grande qualità: Dionisi. Qualità e costi contenuti: il marchio di fabbrica del Sassuolo.

Top 11 andata: Calha e Vlahovic punti fermi, Simeone sorpresa

Calciomercato Insigne verso Toronto, per Scamacca è derby Juve-Inter IERI A 07:42