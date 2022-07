Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

1) Juve, si punta sempre su Koulibaly: attesi i rilanci di Chelsea e Bayern per De Ligt (Tuttosport)

Calciomercato L'Inter chiude a Dybala: dove andrà a giocare la Joya? 12 ORE FA

Secondo Tuttosport, lo scopo della Juventus ormai è chiaro: far scatenare un'asta a colpi di rialzi tra Bayern Monaco e Chelsea per vendere Matthijs de Ligt a peso d'oro e avere ampie disponibilità per portare in bianconero Kalidou Koulibaly, il cui contratto col Napoli scade nel 2023 (conseguentemente, la sua quotazione di mercato ne risente) e per il quale è previsto un incontro a stretto giro di posta tra Federico Cherubini e l'agente Fali Ramadani. Nelle prossime ore, atteso a Milano il blitz dell'ex bianconero Hasan Salihamidzic (ds dei bavaresi), dopo la prima offerta rigettata al mittente dalla Juve (60 milioni più Benjamin Pavard). Quindi, anche il nuovo patron del Chelsea Todd Boehly cercherà di accontentare mister Tomas Tuchel.

La nostra opinione: la Juve, al tavolo delle trattative per De Ligt, non si siede per meno di 80 milioni "cash". In cima alla lista di Massimiliano Allegri c'è sempre KK e si farà di tutto per portarlo a Torino: con la cessione - a cifre cospicue - dell'ex Ajax, nulla è precluso. Le alternative Nikola Milenkovic e Gleison Bremer restano nell'aria ma, in quel caso, si scenderebbe di livello. Tanto vale pensare in grande, se ci sono i presupposti.ù

2) Anche per Bernardeschi c'è il Toronto (The Parleh)

Napoli, Atletico Madrid e, ora, Toronto Fc. Secondo il media canadese "The Parleh", vicino alle tematiche della franchigia canadese di Mls, il Toronto Fc di Lorenzo Insigne e Domenico Insigne, sarebbe interessato ad allargare la colonia degli italiani ingaggiando Federico Bernardeschi.

La nostra opinione: il Toronto avrebbe già fatto spazio in rosa per il carrarino, col trequartista spagnolo ex Betis e Swansea Alejandro Pozuelo già diretto verso l'Inter Miami. D'altra parte, sia Napoli che Atléti hanno tergiversato, fin qui, per le richieste d'ingaggio di Bernardeschi (che alla Juve guadagnava 4 milioni all'anno). Cifre che in Mls non ci sarebbero problemi a spendere.

3) Leeds: 30 milioni per De Ketelaere, che però vuole il Milan e la Champions League (Gazzetta dello Sport)

Come al solito, l'interferenza della Premier League. Quando tutto sembrava incanalato per il talento belga della trequarti, arriva il club inglese a mettere sul banco denaro sonante, a destabilizzare la trattativa. A riferirlo, la Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: le qualità di Charles De Ketelaere sono cristalline e l'età è quella giusta (è un classe 2001). LUnder 21 belga, trequartista del Club Bruges, vuole giocare in Champions col Milan e il suo profilo è proprio tra quelli perfetti per il club rossonero. O forse "era"? Perché 30 milioni iniziano ad essere parecchi...

Accordo de Ligt-Bayern, Marotta chiude a Dybala

Calciomercato Marotta: "Dybala? Era un'opportunità ma in attacco siamo a posto" 17 ORE FA