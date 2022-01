La Juventus ed Anthony Martial: una storia d'amore di cui si parla ormai ad ogni finestra di calciomercato ma che ancora non ha mai visto un lieto fine. I bianconeri inseguono il 26enne del Manchester United da mesi e in questa finestra, visto l'infortunio di Federico Chiesa, avrebbero rafforzato i contatti con l'entourage del giocatore transalpino.

Ad

La trattativa, secondo quanto riportato da Romeo Agresti su Twitter, sarebbe ancora in fase embrionale. Gli emissari bianconeri avrebbero avuto altri contatti con l'entourage del giocatore ma non vi sarebbe ancora nessuna trattativa con il Manchester United. Il club torinese vorrebbe chiaramente chiudere l'affare in prestito. Resta da capire se i Red Devils, pur di privarsi di un ingaggio pesante, saranno disposti a non incassare nulla per l'ala francese.

Calciomercato Genoa, salta a sorpresa Labbadia: ora Ballardini o Maran 18 MINUTI FA

Anthony Martial (Manchester United) Credit Foto Getty Images

Per la Juve, rispetto ad Azmoun, Martial sarebbe un profilo in grado di riaccendere l'entusiasmo dei tifosi. Il francese è ancora giovane, 26 anni, ed ha l'obiettivo di conquistarsi una maglia per il Mondiale del Qatar, per cui sarebbe chiaramente motivato. I più grossi punti interrogativi resterebbero legati alle sue condizioni fisiche, vista la carriera costellata di infortuni più o meno gravi.

A proposito di Mondiali, dalla Spagna, El Chiringuito TV starebbe invece rilanciando in questi ultimi giorni una clamorosa bomba di mercato che coinvolgerebbe Martial ed il connazionale e pariruolo Ousmane Dembelè. I due transalpini potrebbero infatti finire al centro di un clamoroso scambio tra Barcellona e Manchester United che priverebbe la Juventus di due dei principali obiettivi di questa sessione di mercato.

CR7: "Spareggi con Turchia e Italia? Sarà dura ma il calcio è sfida"

Calciomercato Elkann e Agnelli furiosi con Dybala: sarà rottura? 10 ORE FA