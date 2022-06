Niente da fare per. Laha mollato il colpo non avendo avuto le giuste risposte da parte dell'esterno argentino. Anzi, non ha proprio ricevuto risposte nonostante i bianconeri avessero rivisto la propria offerta iniziale. Dal biennale proposto inizialmente, hanno messo sul piatto come richiesto dal classe '88 che, però, attende una chiamata dal Barcellona. Chiamata, a suo dire, più allettante. La Juventus ed Allegri, invece, volevano risposte chiare e immediate ed ecco che hanno deciso di abbandonare la pista che portava all'ex PSG.

E ora? Tornano in voga nomi già discussi subito dopo la conclusione della stagione.del Sassuolo edella Roma. Dalle ultime dichiarazioni, Berardi sembra davvero pronto a lasciare il Sassuolo per un'avventura in una big, riprendendo quel discorso con la Juve che non si è mai concretizzato nelle ultime stagioni. E poi c'è Zaniolo, altro giocatore che sembra pronto a prendere il volo verso altri lidi. Tiago Pinto è anche disposto ad ascoltare club come Juventus e Milan ma, al momento, di vere offerte non ne sono arrivate.