La lista della spesa della Juventus: Di Maria e Milinkovic su tutti

Di Maria, Zaniolo, Raspadori, Milinkovic-Savic, Sanches, Frattesi, Jorginho, Gatti, Rudiger, Gabriel, Palmieri: la lista di nomi snocciolata dal Tuttosport in orbita Juventus è lunghissima: “i dirigenti stanno progettando la nuova Juve di Allegri. Almeno 4-5 rinforzi: ecco le priorità.

La nostra opinione: Juve, il piatto piange, e per piatto si intende la rosa a disposizione di Max Allegri alla luce di quello che si è visto nella stagione che sta volgendo al termine. E allora è giusto che i dirigenti bianconeri pensino a una serie offensiva sul calciomercato estivo: certamente, come ormai ci diciamo da molto tempo a questa parte, il reparto più in “sofferenza” è quello del centrocampo. Per questo, se dovessimo dare il nostro piccolo consiglio non richiesto alla Juventus e a chi la dirige, metteremmo la nostra fiche su Milinkovic-Savic, ovviamente anche il più complicato da prendere visto che bisognerà bussare alla porta di Lotito: 40 milioni più Fagioli era l’ultima offerta circolata, ma per ora tutto tace. Tra gli altri nomi, interessante quello di Raspadori per l’attacco, che perderà Dybala, e quello di Jorginho per rinforzare ulteriormente la mediana di fosforo e idee. Dietro probabilmente l’opzione Gatti è quella più “semplice”, Rudiger quella che darebbe più garanzie, anche se qui la concorrenza è agguerrita (Real Madrid).

Napoli: Ospina verso l’addio, Spalletti lo vorrebbe tenere

“Il Mattino” di oggi è abbastanza tranchant: “Ospina e Meret lasciano il Napoli: in arrivo Luis Maximiliano o Musso”. Sulla Gazzetta, si parla intanto di un Luciano Spalletti che starebbe mettendo pressione a De Laurentiis per fare uno sforzo per tenere il portiere colombiano, il quale però vorrebbe ancora 2 milioni a stagione.

Lasciare andare via Ospina, classifica alla mano, sarebbe davvero un peccato: il portiere titolare del Napoli – perché questo è stato - si è dimostrato uno dei più affidabili del nostro campionato, forse dietro soltanto a Maignan del Milan. Il Napoli, proprio come i rossoneri e l’Inter, ha infatti la difesa meno battuta della Serie A (31 reti subite) e tante volte – non ultima contro il Torino – il portiere colombiano ha salvato il risultato. “Andiamo via, ci sono già tante offerte”, ha detto ultimamente il suo agente di fatto chiudendo le porte allo stesso Napoli. Se davvero il problema è l’ingaggio (Ospina e il suo agente chiedono 2 milioni l’anno), allora forse un piccolo sforzo questa volta De Laurentiis potrebbe farlo.

Luis Alberto-Lazio: pensa di restare, ma se chiama la Liga...

Secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro di Luis Alberto potrebbe ancora essere a Roma, sponda Lazio. “Se Luis Alberto dovesse andar via a fine stagione, non sarà perché scaricato dal club, ma perche sarà lui a voler andar via”. Dopo aver trovato il feeling con Sarri, ora potrebbe decidere di non ascoltare le voci di mercato.

La nostra opinione: Certamente le pretendenti per Luis Alberto non mancherebbero: certo, bisognerebbe mettere sul piatto 40 milioni di euro (per meno Lotito non si siederebbe nemmeno a parlare), ma a quanto pare lo spagnolo non sembra più interessato a cambiare aria. Quello visto nell’ultimo scorcio di stagione è il “gemello buono” rispetto a quanto visto invece in alcuni momenti del campionato: gol da paura, assist (in doppia cifra anche quest’anno), questo è il Luis Alberto di cui i laziali si sono innamorati. “Vorrei un giorno giocare di nuovo in Liga. E vorrei farlo non troppo in là”, diceva. Magari quel giorno può ancora aspettare.

