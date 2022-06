Calcio

Calciomercato - La Juventus saluta Morata? il PSG vuole Zidane e Pogba. Matic si libera per la Roma e Dybala...

CALCIOMERCATO - Ecco tutti gli aggiornamenti sulla giornata di mercato. La Juventus potrebbe perdere Morata visto che non c'è stata intesa con l'Atlético Madrid per il rinnovo del prestito. E occhio anche a Pogba: i bianconeri hanno un accordo di massima per il francese che però viene tentato da Zidane che sta per firmare con il PSG. Matic si libera dallo United ed è in viaggio per Roma.

00:00:57, un' ora fa