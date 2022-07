Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

La Juve saluta Ramsey e libera spazio per Paredes

Ramsey saluta la Juventus e libera spazio nella rosa e nel monte ingaggio dei bianconeri. Con 3 milioni risolve il contratto annuale (da 7) e lascia i bianconeri dopo annate opache: cercherà squadra da parametro zero per preparare al meglio il Mondiale in Qatar. Ora Cherubini accelera per portare a Torino il centrocampista Leandro Paredes, grande amico di Angel Di Maria e uomo in grado di alzare il tasso tecnico della squadra.

La nostra opinione.L’infortunio di Paul Pogba richiede un rafforzamento del reparto. Altro spazio, poi, dovrebbe liberarlo Arthur: il brasiliano è in trattativa con il Valencia di Rino Gattuso. La Juve lavora duro per questo. E per accogliere entro la prossima settimana Paredes. Il PSG chiede 20 milioni: si cerca l’accordo. Sarebbe un centrocampo stellare: da scudetto.

Il PSG torna alla carica per Skriniar

Il Paris Saint-Germain vuole Skriniar. L’uscita di Kimpembe, infatti, obbliga a parigini a cercare un altro centrale. Il club francese è pronto a tornare alla carica per lo slovacco con un rilancio per accorciare le distanze tra l'offerta da 50 milioni di euro e i 70 milioni richiesti dai nerazzurri: nelle ultime ore c'è stato un incontro tra la dirigenza del PSG e degli intermediari del calciatore.

La nostra opinione.Marotta ha fatto capire che non può promettere di togliere dal mercato il nazionale slovacco, in scadenza di contratto a giugno 2023. Invece se alla fine di questa campagna trasferimenti estiva Milan dovesse rimanere all’ombra del Duomo, a quel punto l'Inter tratterebbe il rinnovo del suo contratto. Altrimenti dovrebbe tornare subito sul mercato per mettere a disposizione di Inzaghi un nuovo centrale. In questo senso i nomi buoni sono sempre quelli di Milenkovic (Fiorentina) e Demiral (Atalanta).

CR7 litiga con lo United

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United e lo ha dichiarato apertamente nell'incontro svoltosi ieri a Carrington, dove il portoghese è arrivato nel pomeriggio in compagnia del suo agente, Jorge Mendes. I Red Devils, però, sono irremovibili: secondo il Telegraph, il club avrebbe ancora una volta ribadito all'ex Juventus e Real Madrid la volontà di tenerlo fino a giugno, quando scadrà il suo contratto.

La nostra opinione. La partita è ancora aperta, con il fuoriclasse intenzionato a giocare la Champions altrove e la società inglese ferma sulla propria posizione, forte anche della volontà di Erik ten Hag di puntare forte su Ronaldo per riscattare l'ultima stagione deludente. Cosa farà adesso il classe 1985? Domani potrebbe tornare ad allenarsi, in attesa che la situazione venga definitivamente chiarita.

