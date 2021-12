Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Juve: è casting per l'attacco

Secondo quello che riporta TuttoSport, il primo nome sulla lista della Juventus è quello di Anthony Martial. Il ragazzo percepisce un ingaggio da 12 milioni di sterline, ma in questi casi in cui la voglia di fuga è determinante si può stringere un patto intelligente sullo stipendio. L’altro grande nome, alternativo a Martial, è quello di Maurito Icardi. Gli ultimi due gol non hanno cambiato il pensiero dell’ex interista: nel Psg vuole giocare di più e farsi spazio tra Messi e Mbappé non è facile. Il problema è convincerlo ad accettare un prestito semestrale con l’ingaggio di 10 milioni da ridiscutere.

La nostra opinione: La Juventus deve andare su Icardi! Rispetto a Martial, l’ex capitano dell'Inter farebbe faville con il gioco di Allegri e partirebbe da una situazione di vantaggio conoscendo a memoria i meccanismi della Serie A (in cui ha segnato più di 100 gol). Il nodo ingaggio non è facile da sciogliere, ma la vecchia signora può far leva sulla volontà di giocare dell’ex Sampdoria, offrendogli una maglia di titolare al centro dell’attacco.

L'Inter piomba su Bremer

Secondo quello che riporta il CorSport, i dirigenti nerazzurri hanno discusso dell'ipotesi di arrivare a Bremer (24 anni) la prossima estate. Il trasferimento è condizionato alla partenza di uno tra Skriniar (26) e de Vrij (29), entrambi in scadenza nel 2023 (più facile parta l'olandese rappresentato da Raiola). L'Inter ha voluto cautelarsi incassando il gradimento del brasiliano, anche per anticipare la nutrita concorrenza (tra le altre pure di Milan e Napoli). Resta però da trovare, nei prossimi mesi, un accordo con il Torino che valuta il suo centrale almeno 25 milioni più bonus.

La nostra opinione: Gleison Bremer è forse uno dei primi cinque centrali per rendimento della Serie A (7.29 di rating su WhoScored). In casa Inter, se davvero Stefan de Vrij dovesse migrare verso altri lidi (in estate lo voleva il Tottenham), allora il brasiliano potrebbe diventare l’uomo giusto per Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno già incassato il sì del giocatore e potrebbero raggiungere i 25 richiesti da Cairo con qualche contropartita tecnica.

Atalanta, Sheva vuole Miranchuk

Sulla carta l'Atalanta sarebbe a posto così, ma Gasperini punta a un ulteriore salto di qualità. Là davanti resta Boga (24) un obiettivo concreto, ma la Coppa d'Africa rappresenta un contro che pesa sulla bilancia almeno quanto la valutazione da 25 milioni che ne fa il Sassuolo. Ma qualcosa può muoversi, anche perché Shevchenko ha chiesto al Genoa di fare di tutto per portare Miranchuk (26) in rossoblù.

La nostra opinione: Il Genoa sta navigando in acque pericolosissime: con 11 punti in 19 giornate, la squadra di Sheva ha bisogno di qualche rinforzo sul mercato. Aleksej Miranchuk ha messo insieme solo 9 presenze quest’anno con la maglia della Dea, per cui i nerazzurri potrebbero anche prestarlo al Grifone in modo da permettergli di giocare e trovare ritmo in Serie A (sul modello Kovalenko allo Spezia). La trattativa non è impossibile, e per il Genoa sarebbe un colpaccio in ottica salvezza.

