Bremer rinnova, ma in estate andrà via

Gleison Bremer ha firmato con il Torino per un altro anno fino al 2024. Un prolungamento di contratto che cambia di molto gli scenari di mercato. Non il futuro del difensore brasiliano, che in estate cambierà squadra e sarà uno dei giocatori più ambiti sul mercato. Ma cambia il potere contrattuale in mano al Toro, che ora sa di poter ricavare una cifra importante dalla sua cessione, maggiore di quanto sarebbe stata col contratto in scadenza nel 2023. Su Bremer, oltre all'interesse dichiarato di Milan e Inter, ci sono anche diversi club di Premier League a cui sembra essersi aggiunto nelle ultime ore anche il Bayern Monaco.

La nostra opinione: Come già detto su questi canali qualche mese fa, Bremer è sicuramente uno dei migliori difensori della Serie A. È forte fisicamente, sicuro negli anticipi, presente in zona gol, attento nella difesa in area. Che il Bayern Monaco si sia interessato a lui è tutto dire. Se dovesse scatenarsi un’asta di mercato, potrebbe finire in Premier, a meno che Inter e Milan non abbiano già trovato l’accordo con il giocatore. In ogni caso, il centrale brasiliano saluterà Torino e finirà in un top team.

Su Zaniolo c’è il pressing della Juventus

Che il giovane talento piaccia alla Juve è ovvio, ma adesso che la crisi con Dybala è conclamata, potrebbe essere proprio Zaniolo l'erede della Joya a Torino. Arrivabene e Cherubini starebbero studiando la strategia giusta per strapparlo alla Roma e si parla già di primi contatti con il suo entourage. Non un'operazione facile visto che il contratto dell'ex Inter scadrà solo nel giugno del 2024. Fondamentale quindi, sarà una cessione pesante (de Ligt?) o una contropartita che possa interessare Mourinho. Magari McKennie.

La nostra opinione: Nicolò Zaniolo ha tutta l’aria di essere il nuovo Dybala. Non tanto per le qualità tecniche, quanto per il ruolo in casa Juve. Il rapporto tra il gioiello argentino e la società bianconera sembra compromesso, per cui senza l’ingaggio monstre chiesto dall’ex Palermo, la società del presidente Andrea Agnelli potrebbe fiondarsi sull’ex Primavera dell’Inter.

Brozovic: rinnovo o Barcellona?

L’Inter è in attesa di Brozovic dopo avergli messo nelle mani un contratto da oltre sei milioni di euro. Il centrocampista aveva dato segnali di apertura, ma sicuramente Marotta si attendeva una risposta più immediata. E invece quella risposta non è ancora arrivata, e il Barcellona è in forte pressing sul calciatore e qualche dubbio è affiorato, perché l’offerta non è trascurabile. Xavi vuole Brozovic nel suo centrocampo e il Barcellona spera di poterlo accontentare.

La nostra opinione: Marcelo Brozovic è un giocatore fondamentale nell’economia dell’Inter. Senza di lui, il gioco di Simone Inzaghi perde equilibrio e intensità. Per questo motivo, il rinnovo del croato diventa cruciale per il futuro del club nerazzurro. I 6 milioni offerti dalla proprietà sono una cifra molto invitante, però le sirene del Barcellona non lasciano tranquillo il club di Milano. Nei prossimi giorni sarà fondamentale strappare la firma all’ex Dinamo Zagabria, altrimenti Marotta e co. saranno costretti a cercare un sostituto.

