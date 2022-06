"Resto all'Inter? Sì, sì sì: ho grande voglia di restare" - Queste le parole di Lautaro Martinez al termine della sfida tra Italia ed Argentina. Il Toro ha segnato il suo 20esimo gol in carriera con l'Albiceleste proprio nella Finalissima, servendo anche l'assist per il 2-0 di Di Maria. A fine partita, numerose sono state chiaramente le domande relative al suo futuro ma lui ha ribadito senza batter ciglio: "Se resto all’Inter? Sì sì sì, ho grande voglia di restare all’Inter. Per ora a me non è stato comunicato niente e io voglio continuare all’Inter”.

Lautaro Martinez esulta dopo il gol in Inter-Milan - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

Appare difficile, dopo queste dichiarazioni, pensare che possa essere lui il big sacrificato per ripianare il bilancio societario. Per un Dybala più lapidario nelle dichiarazioni post-partita , c'è dunque un Lautaro che non si nasconde e ribadisce di avere l'Inter nel cuore. L'attaccante argentino ha siglato 31 gol stagionali e da 10 ed attaccante simbolo è una delle colonne portanti dell'Inter di Simone Inzaghi.

Nonostante le dichiarazioni, proprio il possibile arrivo in casa nerazzurra del suo connazionale Paulo Dybala, potrebbe spingere il Toro verso la porta della Pinetina, qualora l'Inter dovesse decidere di puntare anche sul ritorno di Romelu Lukaku. In questo momento questi scenari appaiono tuttavia distanti e fantasiosi, con il Toro che ha ribadito il suo amore per la Beneamata e che si candida giorno dopo giorno a diventare il simbolo dell'Inter del futuro, con o senza Dybala e Lukaku al suo fianco.

