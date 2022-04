Situazione infuocata in casa Lazio con Francesco Acerbi che, a giugno, lascerà il Club in un momento di tensione crescente. Il difensore è stato immortalato i tifosi lo hanno insultato pesantemente per lo strano gesto. Poco dopo, è arrivata la replica di Acerbi che si è giustificato dicendo che si trattava di una 'risata isterica'. Una rottura tra tifoseria e giocatore che pare insanabile a cui va aggiungersi anche il battibecco in campo con Marusic. L'episodio capitato durante esultò con le mani alle orecchie rivolte verso la curva biancoceleste in risposta ad alcuni con Francesco Acerbi che, a giugno, lascerà il Club in un momento di tensione crescente. Il difensore è stato immortalato sorridere dopo il gol di Sandro Tonali all'ultimo minuto e, successivamente,pesantemente per lo strano gesto. Poco dopo, è arrivata la replica di Acerbi che si è giustificato dicendo che si trattava di una ''. Una rottura tra tifoseria e giocatore che pare insanabile a cui va aggiungersi anche il battibecco in campo con. L'episodio capitato durante Lazio-Milan è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso visto che le polemiche vanno avanti da dicembre, quando Acerbi segnò una rete edbiancoceleste in risposta ad alcuni commenti negativi sulle sue prestazioni.

ROMAGNOLI AL POSTO DI ACERBI?

Vista la situazione Acerbi è lecito domandarsi chi potrebbe prendere il posto del difensore e tutti gli indizi portano ad Alessio Romagnoli, ormai in scadenza di contratto con il Milan. Come riporta Il Messaggero, il difensore rossonero avrebbe detto ad alcuni tifosi della Lazio: "Fosse per me, verrei pure domani". Una frase chiara e che non lascia spazio a interpretazioni. I prossimi giorni saranno decisivi per trovare un accordo con la Lazio che dovrà fare uno sforzo economico non indifferente per assicurarsi l'ormai ex capitano del Milan.

Fosse per me, verrei pure domani.

