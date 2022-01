Il sostituto di Muriqi, almeno da un punto di vista numerico, arriva dal Portogallo: Jovane Cabral è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. 23 anni, originario di Capo Verde, di ruolo attaccante, è lui il regalo offensivo di Lotito e Tare a Maurizio Sarri, che si ritrova dunque in rosa un nuovo vice-Immobile. Si tratta di un elemento offensivo rapido, molto diverso da Muriqi, in grado di giocare nelle zone esterne dell'attacco. In questa stagione ha messo a segno una rete in 10 spezzoni di partita nel campionato portoghese: numeri non esattamente esaltanti, ma la Lazio ci crede.

La priorità dei biancocelesti era quella di acquistare un nuovo attaccante che potesse prendere il posto di Muriqi. Cabral è stato inserito nella lista della spesa già un paio di giorni fa, ma il ds Tare ha sondato anche le piste Lucca (Pisa), Destro (Genoa) e Dany Mota Carvalho (Monza). Inutilmente, però. Alla fine, l'accordo con lo Sporting è arrivato: prestito a un milione di euro, diritto di riscatto a 8. Ma l'operazione ha seriamente rischiato di non andare in porto, in quanto l'intesa è arrivata nell'ultima mezz'ora della finestra invernale e il contratto è stato depositato pochi minuti prima del gong delle 20. Alla fine, tutti felici e contenti.

Tesserato (finalmente) anche Kamenovic

Anche Dimitrije Kamenovic è un giocatore della Lazio. "La S.S. Lazio - ha annunciato il club biancoceleste - comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dimitrije Kamenović dal Fudbalski Klub Čukarički". In realtà Kamenovic era già stato acquistato nel gennaio di un anno fa, lasciato in prestito per sei mesi e mai tesserato nemmeno nell'estate del 2021, in quanto ritenuto poco funzionale ai propri dettami tattici da Maurizio Sarri. Ora il tecnico, evidentemente, si è ricreduto.

