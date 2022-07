La Lazio finalmente si muove, nonostante i recenti dissapori tra Maurizio Sarri e il ds Tare, e in due giorni ha ufficializzato l'arrivo di due giocatori: dopo l'ufficialità di Matteo Cancellieri è arrivata oggi anche quella di Marcos Antonio. Il nuovo regista dei capitolini, che da tempo aveva sostenuto le visite mediche, arriva in biancoceleste per 8 milioni più due di bonus. Cifre importanti per giocatori giovani e ambiziosi, che saranno parte fondamentale del prossimo ciclo tecnico in buonissima compagnia. Il mercato della Lazio, infatti, è tutt'altro che concluso: ecco come si sta evolvendo. Prima calma piatta, poi la "tempesta" tra ufficialità, addii e trattative aperte., nonostante i recenti dissapori tra Maurizio Sarri e il ds Tare, e in due giorni ha ufficializzato l'arrivo di due giocatori:. Il nuovo regista dei capitolini, che da tempo aveva sostenuto le visite mediche, arriva in biancoceleste per 8 milioni più due di bonus. Cifre importanti per giocatori giovani e ambiziosi, che saranno parte fondamentale del prossimo ciclo tecnico in buonissima compagnia. Il mercato della Lazio, infatti, è tutt'altro che concluso: ecco come si sta evolvendo.

Lazio, chi entra: tutto sul portiere, occhio a Vicario

La prima necessità per Maurizio Sarri è quella di comporre una nuova coppia di estremi difensori. Con l'addio a parametro zero di Strakosha e l'inaspettata rescissione di Pepe Reina, che oggi ha rinunciato al suo ultimo anno di contratto, a Formello si lavora senza sosta per affidare i pali ad un titolare forte e futuribile ed un secondo esperto. Fari puntati soprattutto su Carnesecchi, per cui però l'Atalanta non fa alcun passo indietro e non si accontenta dei 12 milioni più 3 di bonus messi sul piatto da Lotito: per questo, nelle ultime ore, il nome di Guglielmo Vicario ha ripreso quota con forza, tenendo sempre d'occhio il pallino di Tare Sergio Rico. Come scorta non facile arrivare a Maximiano: il Granada non vuole cederlo.

Vicario para un rigore in Empoli-Salernitana Credit Foto Imago

Lazio, chi esce: tutto dipende da Luis Alberto

Sul fronte cessioni al momento tutto ruota attorno a Luis Alberto: posto che per Milinkovic si ascolteranno solo offerte faraoniche, per lo spagnolo la Lazio è disposta a sedersi volentieri al tavolo per trattare. La poca compatibilità con Sarri e qualche comportamento fuori dalle righe hanno portato il trequartista alla porta d'uscita, ma al momento i vari interessamenti non hanno portato a nulla di concreto. Sul giocatore il Siviglia è pronto ad investire 16 milioni, cifra importante ma non sufficiente. Ceduto Luis Alberto, Tare tornerà a bussare a Setti per Casale ed Ilic. Destinato a salutare di nuovo, stavolta a titolo definitivo, Vavro: il Copenaghen è pronto a riscattarlo per 4 milioni e mezzo più bonus.

Cancellieri alla Lazio: selfie prima delle visite mediche

