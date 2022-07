Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lazio, pazza idea Marcelo

Ad

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio cerca un colpo ad effetto per rispondere alla firma da novanta dei cugini romanisti di Paulo Dybala. I biancocelesti – secondo la Gazzetta dello Sport - in queste ore starebbero vagliando l’idea di tesserare il brasiliano Marcelo, 34enne terzino sinistro e leggenda del Real Madrid. Si starebbe discutendo sulla base di un triennale col terzino carioca che chiede 2,5 milioni netti a stagione. Dubbioso Sarri, preoccupato dalle condizioni fisiche dell’ex capitano dei Blancos che ha giocato solo 12 partite nell’ultima stagione. In uscita Muriqi (ceduto al Maiorca per 8 milioni), in Spagna potrebbe essere presto spedito anche Luis Alberto, che potrebbe finire al Siviglia di Monchi che cerca un sostituto di Koundé. In caso di partenza del Mago, Sarri potrebbe avere Ilic e il ‘pupillo’ Matias Vecino, attualmente svincolato.

Calciomercato Napoli, parla Giuntoli: "Kim? Valutiamo per poi affondare" 18/07/2022 A 18:01

La nostra opinione: Nella Serie A sempre più orientata ai talenti over 30, un profilo come quello di Marcelo - se integro - potrebbe essere molto interessante. Il brasiliano ha vinto 25 trofei in carriera coi Blancos, tra cui 5 Champions League e potrebbe alzare nettamente il tasso tecnico e di personalità di una squadra che ha bisogno come il pane di acquisire una mentalità vincente. Lotito non è uno che scialacqua soldi e ci penserà 100 volte prima di eventualmente sottoscrivere un triennale a un laterale di 34 anni che nelle ultime tre annate non è mai andato oltre le 23 presenze complessive ma la suggestione è interessante e l’eventuale arrivo di uno dei laterali sinistri più forti della storia del calcio potrebbe accendere definitivamente la piazza e magari dare ulteriore slancio a una campagna acquisti di rottura e che dovrebbe consegnare una rosa più adatta al credo tattico di Sarri.

Juve, Allegri spinge per Morata ma ora servono le uscite

Sistemata la difesa con l’arrivo di Gleison Bremer, la Juventus lavora per provare a completare la rosa. L’idea di Allegri sarebbe quella di avere un’altra punta capace all’occorrenza di giocare al fianco di Vlahovic e sostituirlo e un centrocampista che possa completare il reparto (Paredes o Zaniolo). L’input che però arriva dalla società, stando a Tutto Sport, è quello della necessità di cedere qualche giocatore poco utilizzato ed estremamente ingombrante in termini di bilancio. In particolare sarebbe fondamentale riuscire a liberarsi di Arthur e Ramsey. Per il primo si spera in un ritorno di fiamma con l’Arsenal mentre per il secondo serve trovare l’accordo su una rescissione. Tornando al discorso Morata, potrebbe venire in soccorso anche l’eventuale arrivo di CR7 all’Atletico Madrid.

La nostra opinione: Il caso Sanchez-Inter insegna che liberarsi di certe ‘zavorre’ non è affatto semplice e scontato. Ramsey e Arthur rientrano decisamente in questa categoria e disfarsi di loro non sarà assolutamente facile per Cherubini ed Arrivabene. Il gallese è all’ultimo anno di un contratto da oltre 7 milioni di euro netti, un ingaggio folle considerando il rendimento mostrato anche nella recente infausta esperienza in Scozia coi Rangers. Arthur, su per giù, percepisce il medesimo salario, è più giovane ma ha pochissimi estimatori dopo due annate passate ai margini del club. L’Arsenal ha fatto dei tentativi ma non ha mai affondato e tutto lascia presagire che non sarà semplice trovare una quadra. Insomma serve pazienza e calma... Il mercato chiude il 31 agosto e la Juve ha una rosa completa e che ha bisogno solo di alcuni ritocchi che potranno essere fatti senza fretta nelle prossime settimane, vedendo anche come evolveranno determinate situazioni.

Kim-Napoli, ci siamo: il coreano arriva alla corte di Spalletti

Chiudiamo la nostra rassegna odierna con un affare in dirittura l’arrivo. Il Napoli ha definito l’acquisto di Kim dal Fenerbahce . I partenopei pagheranno la clausola da 20 milioni battendo così la concorrenza di Rennes, Everton ed Inter che – secondo il Corriere dello Sport – nelle ultime ore aveva fatto un sondaggio. Promosso da Spalletti, il coreano era nei radar da diversi mesi e sarà il nuovo centrale titolare azzurro.

La nostra opinione: Dopo quattro uscite pesantissime, il Napoli finalmente inserisce un pezzo nel puzzle. Al Fenerbahce ha impressionato per capacità d’anticipo e tempismo della marcatura, il fatto che Spalletti l’abbia definito ‘un acquisto da Champions’ fa intendere che il tecnico di Certaldo, lo ritenga adeguato a prendere l’eredità pesante di Koulibaly. E il Napoli in questo momento ha più che mai bisogno di certezze e inieizioni di fiducia.

Kvaratskhelia, che intesa con Osimhen: rivivi il golazo in Napoli-Perugia

Calciomercato De Ketelaere-Milan vicinissimi: 32 milioni per averlo subito UN' ORA FA