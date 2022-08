Torreira vicino al Galatasaray

Tornato all'Arsenal dopo aver militato in prestito nella Fiorentina nella scorsa stagione, Lucas Torreira sarebbe vicino all'approdo in Turchia al Galatasaray: secondo Calciomercato.it, l'ex viola sta per andare al Galatasaray, con cui dovrebbe firmare per tre anni più opzione per una quarta stagione.

La nostra opinione. Bel colpo del Galatasaray, se davvero l'operazione si concretizzerà. Ma siamo sicuri che Torreira, fuori dai piani dell'Arsenal, non poteva proprio trovare spazio in uno dei maggiori campionati europei?

Torreira con la maglia della Fiorentina Credit Foto Getty Images

L'Empoli preme per riavere Rugani

Daniele Rugani può tornare all'Empoli. Secondo Alfredo Pedullà, i toscani stanno premendo per riavere dalla Juventus il centrale lucchese, già protagonista in azzurro prima del trasferimento a Torino. L'Empoli vorrebbe Rugani in prestito con diritto di riscatto, con una fetta sostanziosa del suo ingaggio pagata dalla Juve.

La nostra opinione. Ricordate l'annata in A di Rugani sotto la guida di Maurizio Sarri? Ai tempi era uno dei centrali più promettenti del calcio italiano. Chissà che l'aria di casa non possa far bene al difensore bianconero, intristito e senza spazio a Torino e incapace di rialzarsi anche altrove (Rennes, Cagliari).

Rugani durante Barcellona-Juventus Credit Foto Getty Images

Sampdoria: torna Djuricic, via Damsgaard

Filip Djuricic è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria: il trequartista serbo torna a Genova dopo aver lasciato il Sassuolo per fine contratto. Contestualmente sta per andarsene Mikkel Damsgaard, che giocherà nel Brentford: il Doria ha accettato un'offerta da 20 milioni di euro per l'esterno danese.

La nostra opinione. Si preannuncia una stagione di sofferenza per la Samp, e non è un caso che Giampaolo abbia già sbottato nei confronti dei propri dirigenti. Djuricic, se sta bene, può dare parecchio. Ma perdere anche Damsgaard dopo Thorsby, al netto del calvario attraversato negli ultimi 12 mesi dal danese, non è roba di poco conto.

Non solo Ramsey: anche Schmeichel al Nizza

Il Nizza sta per accogliere anche Kasper Schmeichel oltre ad Aaron Ramsey, ufficializzato in serata: secondo il Daily Mail il portiere del Leicester effettuerà le visite mediche già questa settimana con i rossoneri, chiudendo quindi un'avventura di 11 anni con le Foxes, trascinate al leggendario titolo d'Inghilterra del 2016.

La nostra opinione. Nonostante i suoi 35 anni, Schmeichel rimane un portiere di livello per la Ligue 1. Certo, farà una strana sensazione vederlo lontano dal Leicester, il club che gli ha consentito di diventare una bandiera.

Kasper Schmeichel (Leicester City) Credit Foto Getty Images

Chelsea, 50 milioni di sterline per Cucurella

Il Chelsea, secondo Sky, ha superato il Manchester City nella corsa a Marc Cucurella, mancino difensivo del Brighton. Per l'ex Barcellona i Blues hanno pronti addirittura 50 milioni di sterline, 20 in più rispetto ai 30 milioni offerti dal City: chiusura vicina.

La nostra opinione. Si oscilla tra lo stupore per i prezzi ormai fuori controllo dei calciatori in Premier League e la consapevolezza che sì, Cucurella si merita le attenzioni dei top club europei. Autore di una grande stagione al Brighton, lo spagnolo sta meritatamente per tornare ai massimi livelli.

