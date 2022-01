Una settimana al termine del mercato. In questi sette giorni, di consuetudine, i club si scatenano e si concludono tante delle trattative discusse nelle tre precedenti. Le rose sono troppo affollate e gli esuberi vanno piazzati ad ogni costo. Qualche società decide dunque di accettare offerte che in un altro momento della sessione di mercato avrebbe probabilmente rifiutato. Attenzione quindi agli effetti domino e a queste 8 trattative, a nostro avviso destinate ad essere portate a termine in questi ultimi sette giorni di fuoco.

L'acquisto di Piccoli da parte del Genoa

Se la trattativa per Miranchuk, soprattutto dopo la vicenda Ilicic , sembrerebbe essersi complicata, lo sbarco del centravanti nerazzurro in rossoblù dovrebbe concretizzarsi a breve. Piccoli è frenato dalla concorrenza di Muriel e Zapata e vorrebbe giocarsi un posto da titolare al Grifone che dovrà però esser bravo a separarsi però da Felipe Caicedo.

Lo sbarco di un nuovo terzino a Napoli

Con la trattativa con Tagliafico che sembra essere naufragata (il giocatore vuole soltanto il Barcellona), i partenopei starebbero per chiudere per il terzino del Getafe Mathias Olivera, che potrebbe sbarcare nel Golfo già nel mese di gennaio.

L'arrivo di Pellegri al Torino

Il centravanti di proprietà del Monaco stava vivendo una situazione simile a quella di Piccoli al Milan, con la concorrenza di Giroud ed Ibrahimovic. Il Torino starebbe quindi chiudendo col Monaco per portare l'attaccante in prestito con diritto di riscatto all'ombra della Mole, a crescere e giocarsi il posto da titolare con Sanabria e Belotti.

Il nuovo centrale del Milan

Botman, Casale, Tanganga: sono tantissimi i profili di giovani centrali europei accostati ai rossoneri nelle ultime settimane. Paolo Maldini è consapevole di dover sostituire l'infortunato Kjaer e potrebbe chiudere per un centrale proprio nelle ultimissime ore di calciomercato, con un colpo inaspettato come quelli a cui ci ha abituato nelle scorse sessioni.

Lo sbarco di Sensi alla Sampdoria

Nonostante il gol vittoria siglato in Coppa Italia contro l'Empoli, il centrocampista dell'Inter dovrebbe concludere il suo trasferimento alla Sampdoria in questi ultimi giorni di Calciomercato, con buona pace di Inzaghi che avrebbe voluto tenerlo come riserva dell'infortunato Correa.

La firma di Michel Aebischer col Bologna

Il centrocampista svizzero classe 1997 sbarcherà a breve a Bologna per le visite mediche che anticiperanno la sua firma con i felsinei. Arriverà in prestito con obbligo di riscatto dallo Young Boys, dopo il superamento della concorrenza del Cagliari.

Lo scambio Izzo-Nandez

I sardi dovrebbero consolarsi con l'acquisto di Izzo dal Torino, su chiara richiesta di Walter Mazzarri. Dai granata potrebbe arrivare anche Baselli. In quel caso gli isolani sarebbero disposti a lasciar partire Nandez, che non ha ancora però dato l'ok per il suo passaggio al Toro.

La presentazione di Boga all'Atalanta

In chiusura, crediamo che in questi ultimi giorni di fuoco la Dea potrà finalmente mettere fine alla telenovela legata a Boga (attualmente in Coppa d'Africa), presentando in maniera ufficiale il nuovo esterno in arrivo dal Sassuolo.

