Ha un accordo con la Juventus, ha la testa altrove”. Per questo ha deciso persino di non convocarlo per il prossimo match di Ligue 1 contro il Tolosa, in programma mercoledì sera. Il regista sudamericano sarebbe l’ultimo rinforzo per la formazione di Allegri, che in estate ha già accolto Pogba e Di Maria. Il tecnico dei parigini ha parlato anche di Keylor Navas, che piace al Napoli, sottolineando che però la situazione è diversa: "Al momento è un nostro giocatore e sarà con la squadra domani". Infine, sempre in tema di trasferimenti, è tornato a parlare di Milan Skriniar, Non posso dirvi che è completamente finita", ha affermato, ed ha aggiunto: "In un mercato ci sono sempre sorprese. Milan è un obiettivo da tanto tempo. La trattativa con l'Inter è molto difficile. Bisogna rispettare la loro posizione. Ma a due giorni dalla chiusura del calciomercato, tutto è possibile". Sono gli ultimissimi giorni di calciomercato e l’asse Parigi-Torino è bollente. Il Paris Saint-Germain, che nel mentre ha acquistato Fabian Ruiz dal Napoli , sta trattando con la Juventus per la cessione ai bianconeri di Leandro Paredes , centrocampista argentino con un passato alla Roma. A confermarlo è lo stesso allenatore dei francesi in conferenza stampa: “”. Per questo, in programma mercoledì sera. Il regista sudamericano sarebbe l’ultimo rinforzo per la formazione di Allegri, che in estate ha già accolto Pogba e Di Maria. Il tecnico dei parigini ha parlato anche di, che piace al Napoli, sottolineando che però la situazione è diversa: "". Infine, sempre in tema di trasferimenti, è tornato a parlare di obiettivo dichiarato dell'estate : ", ha affermato, ed ha aggiunto".

Ad

JUVE-PAREDES, LA TRATTATIVA

Serie A Di Maria recupera: obiettivo PSG ma può tornare già contro la Fiorentina UN GIORNO FA

Se Christophe Galtier si è sbilanciato dando quasi per fatta la cessione di Paredes alla Juventus, lo stesso non ha fatto Massimiliano Allegri che alla vigilia di Juventus-Spezia non ha voluto parlare dell'argentino, dicendo soltanto: "E' un giocatore del PSG e non parlo di giocatori che non sono miei". Tuttavia, la trattativa è reale visto che non è stato convocato. L'accordo tra la Juventus e il calciatore è già stato trovato, a mancare è solo l'intesa tra i due club. La Juventus chiede il prestito con diritto di riscatto mentre il PSG spinge per l'obbligo. La soluzione potrebbe essere legare l'obbligo ad una condizione possibile ma non certa, come il raggiungimento di alcuni obiettivi.

Galtier: "Girone? La Juve è una big, riduttivo dire che PSG è favorito"

Serie A Milik: "Posso giocare insieme a Vlahovic, come fatto con Lewandowski” IERI ALLE 12:56