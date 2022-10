Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Come riferisce la, nelle prossime ore si terrà un incontro tra il Milan e lo staff diper mettere le basi dell'agognato rinnovo. Non sarà un vertice decisivo, ma sarà fondamentale per orientare il finale di questa vicenda. A complicare tutto c'è poi sempre anche la nota questione del risarcimento che Leao deve allo Sporting Lisbona (circa 20 milioni di euro). Come ribadisce la Rosea, il Milan vuole trattenere a tutti i costi il miglior giocatore della Seria A secondo l'Aic ed è pronto a mettere sul piatto una super proposta per convincere il talento portoghese a prolungare il suo contratto. I rossoneri potrebbero decidere di offrire un ingaggio ricchissimo, slegando la vicenda dalla causa in corso, oppure potrebbero dare una mano a Rafa nel pagamento del risarcimento allo Sporting, ma ovviamente a quel punto la proposta di stipendio sarebbe più contenuta.