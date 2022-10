Leão e i rossoneri per trattare il rinnovo dell'attaccante portoghese. Il classe '99 ha un accordo fino al 2024, ma sia il Milan che il giocatore volevano un contratto più forte per respingere gli attacchi delle pretendenti, vedi quello del Chelsea al termine Tuttomercatoweb, le parti non si sono mai incontrate. Giornata importante in Casa Milan. Non solo l'incontro tra Sébastien Ledure, agente Ziyech , e la dirigenza, doveva esserci anche l'attesissima riunione tra il padre die i rossoneri per trattare ildell'attaccante portoghese. Il classe '99 ha un accordo fino al 2024, ma sia il Milan che il giocatore volevano un contratto più forte per respingere gli attacchi delle pretendenti, vedi quello delal termine dell'ultima sessione di mercato . Il tanto atteso incontro, però, non c'è stato. Il summit doveva tenersi nel pomeriggio ma, rispetto a quanto riferito da, le parti non si sono mai incontrate.

Non solo, al momento non sarebbe stata calendarizzata una nuova riunione tra il papà di Leão e i dirigenti rossoneri e non si conoscono i motivi per cui tutto è stato rinviato. Non per un allontanamento tra le parti, ma slitta ancora l'inizio della trattativa per il rinnovo.

