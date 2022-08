Samuel Umtiti sarà un nuovo giocatore del Lecce. L'affare, già raccontato negli scorsi giorni da Gianluca Di Marzio, è in chiusura e il Barcellona ha appena firmato i documenti per il calciatore francese. Grande colpo di Corvino, che è riuscito a convincere un giocatore di spessore internazionale a firmare con il club pugliese. Umtiti, che arriva in prestito secco, sarà domani (giovedì, ndr) a Lecce per visite mediche e firma.

Le cifre

Per il francese domani (giovedì, ndr) un volo privato nel primo pomeriggio da Barcellona verso Brindisi, dove atterrerà per dirigersi poi a Lecce per visite mediche e firma. Il calciatore arriverà in prestito secco, con il club blaugrana che pagherà l'intero ingaggio da venti milioni di euro lordi. Il Lecce si riserverà dei bonus da versare al Barcellona in base al numero di presenze per il colpo più importante del mercato del club pugliese e, sicuramente, della storia recente dei giallorossi.

