Una voce che poteva sembrare un boutade di mercato estivo è a un passo dal diventare realtà: Samuel Umtiti difenderà i colori del Lecce nella stagione 2022/23. Il giocatore arriva in prestito secco dal Barcellona fino al 30 giugno 2023, come comunicato dalla stessa società blaugrana e in seguito anche dai salentini. Le visite mediche sono in programma oggi (giovedì 25 agosto), poi arriverà l'ufficialità. Gli spagnoli pagheranno l'intero ingaggio (20 milioni di euro lordi), mentre i pugliesi verseranno i bonus al Barça in caso di un determinato numero di presenze.

Umtiti, che compirà 29 anni a novembre, è stato vice-campione d'Europa nel 2016 e ha vinto il Mondiale 2018 da titolare. Nelle ultime stagioni, però, ha trovato poco spazio, anche a causa di diversi infortuni (una sola presenza nel 2021/22).

