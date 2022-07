Siamo ancora lontani dalla definizione del caso Lewandowski. Il polacco si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Bayern Monaco in ritardo per 3 giornate consecutive, confermando che la situazione non è certo distesa tra club e giocatore. La volontà dell'attaccante è chiara: trasferirsi al Barcellona. Il giocatore, secondo la Build, avrebbe rifiutato le offerte di Chelsea e Psg che avevano avanzato proposte migliori rispetto ai catalani.

Lewandowski in allenamento con il Bayern Credit Foto Getty Images

Il Bayern Monaco non indietreggia dalla richiesta di 50 milioni di euro, ma per ora il Barcellona non ha alcuna intenzione di andare oltre i 40 milioni. Lewandowski è irritato dalla situazione e pretenderebbe il via libera dal club bavarese. Domani la presentazione della squadra all'Allianz Arena prima della partenza per il tour oltreoceano. Il ds Salihamidzic ha avuto recentemente delle belle parole per il giocatore: "Robert è un grande professionista, lo conosco molto bene, non ho mai avuto dubbi sul fatto che potesse non presentarsi all’allenamento". Vedremo se nelle prossime ore si registrerà un'apertura alla cessione.

