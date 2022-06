Gennaro Gattuso al Valencia. Dopo il È ufficialmente cominciata la parentesi dial Valencia. Dopo il comunicato della mattinata , l'ex tecnico di Milan e Napoli ha anche già parlato in conferenza spiegando quelli che sono i suoi obiettivi per la prossima stagione. Non c'è un obiettivo preciso, di dove posizionarsi in classifica, ma Gattuso e il suo staff vogliono portare il Valencia a fare un bel calcio, aggressivo e che possa appassionare i tifosi. Proprio il capitolo tifosi è stato importante nel discorso di Gattuso che non era stato accolto inizialmente bene da una frangia della tifoseria valenciana

Ad

Le parole di Gattuso

Calciomercato Ufficiale! Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia 8 ORE FA

Sono molto, molto, molto felice di essere qui. Sono molto felice e molto orgoglioso di essere l'allenatore del Valencia, una grande squadra con una lunga storia. Quando ho parlato per la prima volta con il direttore sportivo, è stato un giorno importante per me e anche per il mio staff tecnico. Per noi è un grande piacere e un grande onore iniziare una nuova tappa qui

Quali sono gli obiettivi di Gattuso al Valencia?

Non abbiamo un obiettivo preciso, ma abbiamo l'obiettivo di giocare un calcio bello, aggressivo e rendere tutti i tifosi orgogliosi di noi. Il Mestalla è stato storicamente uno stadio difficile per le squadre avversarie. Non ho mai giocato al Mestalla, ma so che giocare qui non è facile. È uno stadio che genera molta pressione agli avversari. Mi piace sempre dire che abbiamo rispetto per tutti, ma che non abbiamo paura di nulla. Mi piace questa mentalità

Il primo contatto con i tifosi in aeroporto è stato buono

Voglio davvero legare con questi tifosi. Non sono un uomo a cui piace molto la tecnologia, ma faccio parte di un club che ha un forte impegno per la tecnologia. Spero che il club mi aiuti a entrare in contatto con i tifosi; questa è la cosa più importante, che i tifosi vedano un'evoluzione positiva. Daremo il massimo per il club e lavoreremo con intensità e grande sacrificio.

Da Donnarumma a Salah: la Top 11 degli esclusi a Qatar 2022

Liga Gattuso: "Sono figlio di emigranti, non posso essere razzista" IERI A 08:30