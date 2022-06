Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore del Valencia. Mancava solo l'ufficialità del trasferimento del tecnico calabrese in Liga che è arrivata nella mattinata di giovedì sui profili ufficiali del club spagnolo. Per l'ex Milan e Napoli, tra le altre, un contratto biennale fino al 30 giugno 2024.

"Per me il calcio è passione, rispetto per il gioco e amore per il pallone, è quello che voglio dare al Valencia. Ho visto grandi squadre cadere in questo stadio", spiega Gattuso nel video di presentazione sul terreno di gioco del Mestalla, per poi chiudere rivolgendo un appello ai tifosi: "Viviamo con passione questa stagione, avanti insieme con il DNA del Valencia".

Le cifre

Gattuso ha firmato nella serata di mercoledì 8 giugno un contratto biennale con il Valencia a 3 milioni di euro più bonus a stagione; bonus legati alla vittoria della Liga e al piazzamento in Champions o Europa League della squadra.

