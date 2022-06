Mohamed Salah, in un futuro non lontano, dovrebbe indossare la maglia del Barcellona. Ne è certo il Mirror, che parla di grande attesa in casa blaugrana per ingaggiare l'attaccante che si svincolerà dal Liverpool a parametro zero nell'estate 2023. La stella egiziana non avrebbe resistito alla chiamata del Barça - secondo quanto scrive il quotidiano britannico - e cambiato i propri piani. In Inghilterra non hanno alcun dubbio sul fatto che l'ex di Fiorentina e Roma, dopo avere disputato un'ultima stagione con la maglia dei Reds, volerà in Catalogna per esibirsi nella Liga.

Via Mané e poi Salah? Chiusura ciclo vicina al Liverpool

E con Sadio Mané in partenza già in questa sessione di mercato, si avvicina il momento della ricostruzione del Liverpool, con un nuovo ciclo da aprire dopo quello, lunghissimo e straordinario firmato Jürgen Klopp, quest'anno arrivato a un passo sia dalla vittoria in Champions League che in Premier, dopo i trionfi in FA Cup e League Cup. Dal 2017 a oggi, Salah ha realizzato 156 reti su 253 presenze collezionate con la maglia dei Reds.

