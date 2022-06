In attesa di sbloccare le trattative in entrata di Renato Sanches e Origi, il Milan si prepara agli assalti provenienti dalla Premier League per Bennacer. Maldini e Massara avevano già proposto il rinnovo di contratto all'algerino, in scadenza 2024, per una cifra intorno ai 3 milioni di euro. Il giocatore ha preso tempo e le sirene inglesi potrebbero influenzare la sua decisione.

Ismael Bennacer in azione durante Milan-Inter - Coppa Italia 2021-22 Credit Foto Getty Images

Il Manchester United si sta muovendo sul giocatore con un offerta superiore a quella dei rossoneri. La richiesta per il cartellino è però molto alta: 50 milioni di euro. Sullo sfondo ci sarebbe anche il City, ma il Milan può aprire alla cessione solamente dopo l'arrivo di Renato Sanches. Intanto si procede all'adeguamento del contratto di Tonali che percepirà un ingaggio superiore ai 3 milioni, quasi il triplo rispetto all'ultima stagione. Si continua a seguire la pista Botman, su cui resta forte il Newcastle.

Bennacer prova a suonare la carica: palo pieno per l'Algeria

