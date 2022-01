Secondo quello che riporta Sky Sport, Lorenzo Insigne è sempre più convinto ad accettare l'offerta del Toronto in MLS. Il club nordamericano è atteso in Italia nei prossimi giorni per definire l'accordo con il capitano del Napoli. L'offerta, lo ricordiamo, è di 11 milioni netti a stagione più 4,5 di bonus.

Ad

Il Napoli, peraltro, non ha mai rilanciato, dopo l'offerta che aveva presentato qualche mese fa di tre milioni e mezzo all'anno più un milione e mezzo di bonus, una cifra inferiore a quella che Insigne guadagna adesso. Questi fattori stanno portando Insigne verso la decisione definitiva: accettare la proposta del Toronto. Le ultime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli e per le strette di mano.

Calciomercato Insigne-Toronto FC, firma imminente: addio al Napoli a giugno IERI A 14:09

Morata vicino alla firma col Barça: già pronto contro il Real

Serie A Insigne-Toronto: i pro e i contro della trattativa 29/12/2021 A 14:07