I dubbi erano pochi sin da quando Giorgio Chiellini ha ufficialmente comunicato l'addio alla Juventus. Ora, però, ogni nebbia residua è stata dissipata: l'ormai ex centrale bianconero e azzurro proseguirà la propria carriera negli Stati Uniti, con la maglia del Los Angeles FC, come lui stesso ha fatto intendere a chiare lettere con un tweet postato nel primo pomeriggio.

"The next chapter", ha scritto Chiellini. Ovvero, semplicemente, "il prossimo capitolo". Un tweet breve, conciso, ma pienamente esplicativo di una situazione ormai definita. Un messaggio retwittato dall'account ufficiale del LAFC, in attesa che lo stesso club americano emetta un comunicato confermando nei dettagli l'arrivo a parametro zero del calciatore italiano.

"In arrivo presto", avevano scritto in italiano gli americani. E Giorgio aveva risposto con l'emoji dei due occhi che osservano la situazione. Un flirt che si è infine trasformato in matrimonio. Nelle scorse ore, peraltro, Chiellini aveva già dato vita a un siparietto social con il profilo dei Los Angeles FC , avevano scritto in italiano gli americani. E Giorgio aveva risposto con l'emoji dei due occhi che osservano la situazione. Un flirt che si è infine trasformato in matrimonio.

