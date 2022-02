Luis Alberto sembra sempre più lontano dalla Lazio. Il centrocampista spagnolo non sta vivendo una stagione facile sotto la guida di Sarri e ha espresso la sua volontà per il futuro in un'intervista con un giornalista catalano su Twitch. "Io ho ancora tre anni di contratto, ma non so se quest’anno mi danno un calcio e mi dicono ‘Vattene lì a Siviglia’”. "Però è vero che lo sto dicendo già da diverso tempo, voglio tornare a vivere in Spagna. Ho tanta voglia di tornare e vediamo se può essere in tempi brevi perché il mio desiderio è quello di tornare a una squadra spagnola per stare bene fisicamente e divertirmi nella vita. Non c’è solo il Siviglia, in Liga ci sono tante squadre e mi piacerebbe godermi il campionato spagnolo, cosa che purtroppo non ho potuto fare finora. E vorrei farlo quando sono a buon livello. Ho 29 anni, se passano gli anni e non mi lasciano andar via dovrò cercare altre soluzioni"

L'abbraccio tra Maurizio Sarri e Luis Alberto durante Lazio-Salernitana - Serie A 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Poi un commento sulla stagione in corso: "Sono abituato al dibattito che mi accompagna sempre: Luis Alberto sta bene, sta male, se ne vuole andare, vuole restare, sono abituato. È vero che quest’anno per vari motivi e per alcune discussioni che ho avuto con gente del club non sono stati mesi buoni, però alla fine si arriva a un accordo, si cerca il meglio per i compagni e per il gruppo e ora siamo in un momento nel quale la squadra ha assimilato i concetti del Mister, ci divertiamo di più e i risultati ovviamente aiutano".

