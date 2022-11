Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

L'Inter riflette sul Lukaku

L'Inter riavrà Romelu Lukaku nel 2023 causa ricaduta alla coscia. La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'operazione che ha riportato l'attaccante belga ad Appiano Gentile. Analizzando i costi, tra prestito, stipendio garantito per i primi quattro mesi di stagione e il numero effettivo dei minuti in campo, Big Rom è già costato all’Inter 12 milioni: praticamente 46.875 euro al minuto. Il suo 2022 è già finito e al club nerazzurro costerà altri due milioni d’ingaggio senza poterlo utilizzare. L’affare Lukaku, per quanto a prezzo di saldo e in prestito, è stato un investimento pesante per le casse dell'Inter. Col Chelsea c’è un accordo sulla parola per un nuovo prestito annuale a partire dalla prossima estate. Non sarà minore dei dieci milioni già spesi di recente e porterà a ulteriori 12 milioni lordi di stipendio da garantire a Lukaku. I tormenti fisici andranno analizzati con attenzione ed è normale che l’Inter ora sia preoccupata. Lukaku è un patrimonio tecnico che non si discute, a patto che stia bene fisicamente.

La nostra opinione: riflette l'Inter come del resto riflette il Belgio che ha richiamato Lukaku in patria per capire se potrà effettivamente giocare in Qatar al 100% o è meglio che stia a riposo in vista del nuovo anno. Situazione delicata.

Milan, verso il rinnovo di Giroud

La Gazzetta dello Sport sposta poi l'attenzione sul futuro di Olivier Giroud al Milan. Il Diavolo intende trattenerlo facendo eccezione alla regola dei talenti da valorizzare, esattamente come aveva fatto con Ibrahimovic: il francese è considerato fondamentale per il ruolo da centravanti tanto per quello da senatore tra i ragazzi. La società non è ancora pronta ad annunci ufficiali, come è successo pochi giorni fa con Pioli. Arriveranno più avanti: a dicembre o anche nel 2023. Non c’è fretta e in mezzo l’attaccante sarà probabilmente impegnato in Qatar.

La nostra opinione: con il Milan, in totale, il conto di Giroud è salito a 22 gol in 55 partite: uno ogni 164 minuti. Le statistiche non fanno differenza tra gol pesanti e leggeri, ma nella bilancia rossonera alcuni hanno una consistenza decisamente diversa: la doppietta che l’anno scorso aveva ribaltato il risultato del derby di ritorno, la sforbiciata al Maradona, la doppietta al Mapei nel giorno del trionfo Scudetto fino alla doppio sigillo contro il Salisburgo. Quando conta Giroud è sempre decisivo.

Inter, Dzeko in odore di rinnovo

Come riporta il Corriere dello Sport, Edin Dzeko vuole convincere l'Inter a offrirgli un altro anno di contratto. La scorsa estate sembrava una prospettiva impossibile. Dopo questi primi mesi molto convincenti del bosniaco, invece, lo scenario è cambiato. Dzeko ha dimostrato di essere ancora un fattore. Ovviamente con un ingaggio più o meno dimezzato rispetto ai 5,5 milioni che percepirà quest’anno.

La nostra opinione: Dzeko giocato almeno una parte (la media è di 57') di tutte le 18 partite ufficiali della stagione finora, ben 11 da titolare. Tanto da essere all’ottavo posto per tempo di impiego, quindi solo poco meno rispetto ad un anno fa. Ma soprattutto il suo rendimento è stato quasi sempre di ottimo livello. Lo certificano i 6 gol, distribuiti in modo uguale tra campionato e Champions.

