Inter-Lukaku, si lavora al prestito

Tiene banco il possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Quella che sembrava solo una suggestione alcuni mesi fa, troverebbe riscontro nei movimenti sotto traccia della società milanese. Il giocatore è intenzionato a convincere i Blues a lasciarlo partire, ma le strade per il ritorno del belga sono ancora accidentate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'operazione può essere impostata solo in prestito e con un decurtamento d'ingaggio importante al giocatore. Marotta ha messo in stand by la trattativa Dybala per valutare questa clamorosa possibilità.

La nostra opinione: Lukaku vuole l'Inter e l'Inter vuole Lukaku. Il Chelsea si ritrova un separato in casa visti i rapporti tesi tra Tuchel e il belga. Pagato 113 milioni la scorsa estate sembra però complicato che i Blues pensino alla cessione in prestito secco. L'attaccante guadagna 12 milioni più 3 di bonus, cifra ovviamente fuori dalla portata del club di Zhang. La dirigenza vorrebbe riportare l'ingaggio sui 7 milioni, quelli cioè percepiti nella precedente avventura in Italia. Il giocatore è la spalla perfetta di Lautaro e lo si è visto l'anno passato: uno sforzo per riportare a Milano il colosso di Anversa sarebbe più che giustificato.

Roma, Totti pronto al grande ritorno

Dopo l'addio tutt'altro che amichevole avvenuto nel 2019, Francesco Totti potrebbe rientrare nel mondo Roma. Come conferma il Corriere dello Sport, la società dei Friedkin avrebbe dato l'ok all'ingresso dello storico capitano nella dirigenza del club. Dal canto suo Totti non ha nascosto la volontà al ritorno nelle ultime interviste e sembra che il ruolo di direttore tecnico sia quello ambito dall'ex giocatore. C'è stato un incontro a Tirana, nel contesto della finale di Conference League, dove le parti hanno approfondito la situazione.

La nostra opinione: il ritorno di Totti sarebbe una mossa ben accolta dall'ambiente e in particolare dai tifosi. Mourinho ha svolto il ruolo di motivatore in questa stagione, senza però l'appoggio di una figura dirigenziale alle sue spalle in grado di pareggiarne il carisma. Zanetti all'Inter e Maldini al Milan hanno dimostrato l'importanza di una figura di spessore all'interno dell'ambiente squadra. Dovrà però avere potere decisionale per evitare i problemi emersi nella precedente gestione Pallotta.

Milan, Enzo Fernandez è il sostituto di Kessié

I rossoneri hanno intavolato una trattativa con il River Plate per arrivare al centrocampista classe 2001. Tuttosport espone le cifre dell'operazione: l'argentino ha da contratto una clausola rescissoria a 18 milioni, il Milan ha offerto una cifra vicina ai 13 milioni e il club di Buenos Aires non avrebbe rifiutato il primo tentativo del club italiano. Il cambio di proprietà della società di Milano ha frenato l'operazione che sembrava essere in via di definizione. Il giocatore è la prima scelta per il centrocampo.

La nostra opinione: mediano molto prolifico, 14 gol in questa stagione, il giovane argentino sarebbe un innesto perfetto per la giovane rosa di Pioli. La partenza di Kessié e il probabile addio di Bakayoko obbligano il Milan ha rinforzare il reparto. Servirà una cessione per fare cassa, dal momento che i rossoneri sono alla ricerca anche di un trequartista. Fernandez e Pobega possono sicuramente rappresentare un futuro promettente.

