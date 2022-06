"Assolutamente non sarà oggi il giorno dell'annuncio di Lukaku. Dobbiamo creare squadra competitiva con sostenibilità. Non nascondo che questa di Lukaku sia assolutamente una pista percorribile ma ci sono delle difficoltà e dobbiamo valutare se sia possibile definirla": parole di Giuseppe Marotta lunedì mattina. parole di Giuseppe Marotta lunedì mattina. No, non è stato lunedì il giorno dell'annuncio di Lukaku , ma è stato - di fatto - martedì. Niente di ufficiale ancora, ma è tutto fatto. Ed è stato, se non tutto in grande parte, merito dello stesso Beppe Marotta.

mission impossible" di questo tipo: ai tempi della Juventus di Conte, Marotta riuscì a portare in bianconero Barzagli, Pirlo, Vidal, Pogba, Llorente e Tevez pagando meno di 20 milioni di euro totali, sempre celebri furono i colpi Miralem Pjanic dalla Roma o Gonzalo Higuain dal Napoli. Sì, perché mentre tutti i giornalisti si interrogavano sul come, sul perché e sulla fattibilità di questa incredibile operazione, lui aveva già fatto praticamente tutto: del resto il suo sorriso di questi giorni non era difficile da interpretare. Spesso in carriera gli erano riuscite delle "" di questo tipo: ai tempi della Juventus di Conte, Marotta riuscì a portare in bianconerodi euro totali, sempre celebri furono i colpi

2021: Lukaku al Chelsea per 115 milioni

Il capolavoro fatto con Lukaku però rischia di offuscare tutte queste trattative: come ormai tutti sanno, l'Inter lo scorso anno aveva bisogno di fare cassa per andare incontro al riequilibrio della gestione reddituale con cui ormai deve fare i conti da qualche tempo. Nessun problema per Beppe Marotta che approfitta dell'innamoramento del Chelsea per Romelu Lukaku, con cui una prima volta il "matrimonio" non aveva funzionato, e riesce a venderlo per una cifra intorno ai 115 milioni di euro, ovvero l'acquisto più costoso di sempre della squadra inglese, nonché la vendita più remunerativa di sempre di un club italiano.

Anche Lukaku è contento perché ha la possibilità di rifarsi dopo il primo fallimento in gioventù - con tanto di dichiarazioni d'amore nei confronti dei Blues - e contestualmente di raddoppiare il proprio ingaggio che passa a 29 milioni di euro lordi, al netto 12 più 3 di bonus. Non proprio bruscolini.

È stato un lungo viaggio per me: sono arrivato qui da bambino e torno con esperienza e maturità. Tifo Chelsea sin da quando sono piccolo, questa società si sposa perfettamente con le mie ambizioni dopo aver conquistato la Serie A

Problemi e mugugni

I numeri totali di Lukaku però - 8 gol in Premier e 2 in Champions, 2 assist in stagione - certificano le difficoltà del belga che portano poi alla rottura con Tuchel. Marotta tiene d'occhio il centravanti belga, ben consapevole che le tante panchine portano inevitabilmente alla volontà di cambiare (nuovamente) aria.

Che la situazione fosse in subbuglio, in verità, lo si sapeva già dopo Natale : è il 30 dicembre quando Lukaku si esprime così in una lunga intervista concessa a Sky. "È arrivato il momento di parlare. Per prima cosa voglio dire un grande scusa ai tifosi dell’Inter perché penso che la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta essere diversa. Io dovevo parlare prima con voi perché le cose che avete fatto per me, per la mia famiglia, per mia madre, per mio figlio, sono cose che rimangono per me nella vita".

Caos Chelsea

Lukaku vuole di nuovo l'Inter, tutto d'un tratto; Marotta ascolta e mette nel cassetto. Sicuramente è un'informazione che tornerà utile in futuro. Intanto il Chelsea vive una delle pagine più tumultuose della propria storia: finisce l'era di Abramovich e - dopo una serie di suggestioni - la società passa al gruppo di Todd Boehly per 5 miliardi di euro. Potrebbe essere una notizia secondaria, ma il club in questo periodo si disunisce un po' e perde qualche riferimento. Qui si inserisce di nuovo il "nostro Marotta".

La stagione nel frattempo si è conclusa, l'Inter si ritrova seconda in classifica alle spalle del Milan campione d'Italia e con tanta voglia di tornare al vertice in fretta: Dzeko è stato un buon riferimento per un po', poi la mancanza di un vero centravanti di sfondamento si è sentita molto. Certo, Lukaku sarebbe senza dubbio un bel colpo, ma come si può fare? È appena andato via per 115 milioni di euro e con uno stipendio da super-star: la missione sembra davvero impossibile.

Il miracolo

E invece no: la forte volontà del giocatore, che chiama i suoi ex compagni, si fa sentire dall'allenatore che lui stesso aveva solo incrociato prima di andare via, e insiste con i propri procuratori per ricontattare l'Inter e Marotta. E soprattutto accetta di ridursi notevolmente lo stipendio (si parla di un -35% agevolato poi dal Decreto Crescita). Bisogna convincere anche il Chelsea però, e qui c'è il vero miracolo di Marotta: parte da 5 milioni per il prestito (?!?), lima fino a 8 più 4 di bonus dopo la richiesta di 10 più bonus della controparte. Tuchel di certo non fa carte false per tenersi Lukaku, la dirigenza lo sostiene e quindi... È tutto fatto, almeno così pare.

Beppe Marotta, di certo un top player tra i dirigenti del calcio italiano. L'Inter riabbraccia Lukaku , dunque: ora servirà tempo per capire se è ancora il giocatore che i tifosi avevano imparato ad amare. Ma il vero grande acquisto di cui dovrebbero fregiarsi è un altro e lo hanno fatto qualche estate fa:tra i dirigenti del calcio italiano.

