Chelsea non ha avuto un risultato definitivo per l'operazione Lukaku, anche perché non era presente il nuovo boss dei Blues, Todd Boehly, impegnato in altre faccende a Los Angeles. Serve mettersi d'accordo per la cifra, visto che proprio il patron chiedeva almeno 15 milioni per il prestito oneroso, ma la fretta e la volontà di tutti porterà 8 milioni più bonus potrebbe essere la migliore offerta, considerando che l'Inter vuole chiudere massimo entro l'inizio di settimana prossima. Da una parte il discorso Decreto Crescita, che impone ai nerazzurri di sbrigarsi, dall'altra la volontà di Inter e Chelsea di chiudere per pensare anche ad altre operazioni sul mercato ( Tutto rinviato a settimana prossima. La conference call con i dirigenti delnon ha avuto un risultato definitivo per l'operazione, anche perché non era presente il nuovo boss dei, impegnato in altre faccende a Los Angeles. Serve mettersi d'accordo per la cifra, visto che proprio il patron chiedeva almeno 15 milioni per il prestito oneroso, ma la fretta e la volontà di tutti porterà a far scendere le pretese a 8-10 milioni potrebbe essere la migliore offerta, considerando che l'vuole chiudere massimo entro l'inizio di settimana prossima. Da una parte il discorso Decreto Crescita, che impone ai nerazzurri di sbrigarsi, dall'altra la volontà di Inter e Chelsea di chiudere per pensare anche ad altre operazioni sul mercato ( tipo Dybala ).

Ad

Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, inoltre, Lukaku ha già avvisato i suoi ex compagni di squadra del suo imminente arrivo. Segnale che manca solo il sì di Boehly per considerare a tutti gli effetti il belga un nuovo giocatore nerazzurro.

Calciomercato Inter-Asllani, tutto fatto. L'agente: "Accordo trovato" UN GIORNO FA

E Dumfries?

Lato contropartite? Dall'ultima riunione si è deciso che le, eventuali, operazioni per Dumfries e de Vrij saranno slegate dall'affare Lukaku. Proprio per una questione di tempistiche e per non condere ulteriormente le valutazioni dei singoli giocatori. È stato già segnalato un interesse per il laterale neerlandese che andrebbe a sostituire Azpilicueta, ma c'è una forte distanza - per il momento - tra domanda e offerta. Il Chelsea si è fermato a 45 milioni, l'Inter ne chiede 60. Non impossibile la cessione di de Vrij, invece, che potrebbe essere la vittima sacrificale per trattenere Skriniar e Bastoni.

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30