Inter è ormai chiara. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l'Inter punterà ad un doppio prestito del belga per poi procedere all'acquisto a titolo definitivo prima della stagione 2024-2025. Non verrà fatto un prestito biennale, 40 milioni lordi di ingaggio in due anni. Insomma, un affare per tutte le parti in causa: l'Inter ritroverebbe Lukaku pagando solo il prestito oneroso e l'ingaggio, Lukaku tornerebbe in nerazzurro dove si era trovato bene, il Chelsea lascia partire un giocatore - risparmiando sull'ingaggio - che non era funzionale al progetto tecnico di Tuchel. Ma quali sono le cifre? Continua la trattativa per il ritorno di Lukaku e la strategia dell'è ormai chiara. Secondo il, infatti, l'Inter punterà ad undel belga per poi procedere all'acquisto a titolo definitivo prima della stagione 2024-2025. Non verrà fatto un prestito biennale, non lo si può più fare secondo le nuove normative FIFA , ma questa prassi permetterà comunque al Chelsea di risparmiare quasiin due anni. Insomma, un affare per tutte le parti in causa: l'Inter ritroverebbe Lukaku pagando solo il prestito oneroso e l'ingaggio, Lukaku tornerebbe in nerazzurro dove si era trovato bene, il Chelsea lascia partire un giocatore - risparmiando sull'ingaggio - che non era funzionale al progetto tecnico di Tuchel. Ma quali sono le cifre?

Quanto pagherà l'Inter per avere Lukaku?

Calciomercato Da Lukaku a Dybala: le 5 domande economiche al mercato dell'Inter 04/06/2022 A 09:30

Sempre secondo il Corriere dello Sport, la proposta al Chelsea è quella di un prestito oneroso a 10 milioni di euro. Cifra che potrebbe anche scendere, e di molto, considerando che i Blues devono ancora completare l'acquisto dell'attaccante belga. Cifre poi da rivedere al termine della stagione per procedere al secondo anno di prestito. E l'ingaggio? Qui sarà Lukaku che dovrà fare uno sforzo. Dai quasi 12 milioni netti al Chelsea, l'Inter non riuscirà ad andare oltre i 7 milioni netti (10 lordi con il Decreto Crescita). Un sacrificio per Lukaku, sicuramente, ma la sua volontà è quella di tornare ad essere un giocatore nerazzurro.

Romelu Lukaku festeggia un gol con la maglia dell'Inter - Stagione 2020-21 Credit Foto Getty Images

La questione Dumfries

Il Chelsea è stato sin da subito disponibile alla trattativa per la cessione di Lukaku e, nel mentre, ha cercato però di piazzare una stoccata per Dumfries. L'Inter lo valuta 40 milioni, ma la priorità dei nerazzurri - in questo momento - è quello di trattenere il laterale neerlandese. Blues che però stanno facendo leva proprio su questo discorso, dovendo sostituire Azpilicueta che sta per lasciare a parametro zero (andrà al Barcellona). È forse lo scoglio più importante per la buona riuscita di questa operazione.

