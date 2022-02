Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Lukaku chiama l'Inter

Dopo giorni di tempesta a dicembre a seguito della famosa intervista in cui annunciava di voler tornare in Italia, sembrava tutto rientrato: Romelu Lukaku era pronto a reintegrarsi appieno al Chelsea. Ma le ultime settimane, e la panchina nell'ottavo di Champions contro il Lille, hanno cambiato di nuovo tutto: il belga pensa ancora all'Inter ed è pronto a ridursi sensibilmente l'ingaggio. Ma cosa pensa in merito il club nerazzurro? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Se Romelu vuole l’Inter, l’Inter vuole Romelu? Sarebbe più giusto dire che è questione di “possibilità” e non di “volontà”: i nerazzurri, al momento, non possono. Anzi, non potrebbero: meglio il condizionale nelle infinite vie del mercato. Il club ha comunque ormai altri piani, sia tecnici che economici".

La nostra opinione: il centravanti scelto dall'Inter per il futuro è Gianluca Scamacca: italiano, giovane, affamato e, soprattutto, con una valutazione e un ingaggio ragionevoli. E' un'operazione in linea con il nuovo modus operandi nerazzurro. Marotta e Ausilio cambieranno idea dopo gli ultimi sviluppi oltremanica?

Juve, pronto l'affondo per Zaniolo

Il mercato dei centrocampisti della Juve non è destinato a fermarsi a Zakaria. Il prossimo grande obiettivo dei bianconeri, a detta dell'edizione odierna di Tuttosport, è Nicolò Zaniolo. Il classe '99 non è soltanto il primo nome sulla lista dei dirigenti, ma anche il più concreto: la sensazione, infatti, è che la Roma possa decidere di sacrificarlo in estate in nome del bilancio. La valutazione di 40 milioni non spaventa Cherubini, pronto ad anticipare la concorrenza una volta certificata la qualificazione in Champions.

La nostra opinione: alla Continassa sono giunti anche messaggi d'amore di Paul Pogba: perché il sogno possa concretizzarsi, però, occorre che il francese si accontenti di un ingaggio più basso rispetto ai 13 milioni annui attualmente percepiti allo United.

Genoa, Criscito verso l'addio

Potrebbe concludersi a breve l'avventura di Domenico Criscito al Genoa. Secondo Il Secolo XIX l'offerta del Toronto, un biennale da 2,5 milioni l'anno, ha fatto vacillare il difensore, legato al Grifone da un contratto fino al 2023, più altri tre da dirigente.

La nostra opinione: il desiderio dell'ex Zenit era quello di chiudere la carriera in rossoblù, ma l'arrivo di una nuova proprietà ha stravolto gli orizzonti e le strategie di mercato. Tanto che l'epilogo, oggi, appare scontato.

