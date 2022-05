Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Roma, il sogno è Dybala

Il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter stoppa l'approdo di Dybala in neroazzurro. L'argentino ha scelto Milano come destinazione preferita, ma rischia di dover rivedere i suoi piani. La Roma si muove verso la Joya, consapevole di non poter accontentare le richieste attuali del giocatore. I 7 milioni di ingaggio sono inarrivabili per i giallorossi che sperano di abbassare questa cifra dopo il ritiro dell'Inter dalla trattativa. L'eventuale arrivo di Dybala libererebbe la cessione di Zaniolo, sacrificio necessario per fare cassa, come afferma il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: Paulo Dybala, al netto degli infortuni, è uno dei migliori giocatori del nostro campionato. Mourinho farebbe carte false per averlo a disposizione. Dall'altro lato perdere un talento puro e giovane come Zaniolo non sarebbe una scelta così azzecata sul lungo periodo. Il tutto è subordinato alle decisioni dell'Inter che avrebbe sicuramente maggior bisogno di un giocatore come Lukaku rispetto al profilo dell'argentino.

Juve, idea Muriel per l'attacco

Giocatori in uscita e in entrata nel reparto offensivo della Juventus. Partito Dybala, si allontana anche Alvaro Morata difficilmente riscattabile alle cifre richieste dall'Atletico Madrid. Si lavora su un profilo in grado di dare imprevedibilità all'attacco e magari in grado di fare la prima punta quando Dusan Vlahovic resterà a riposo. Il nome fatto da La Gazzetta dello Sport è quello di Luis Muriel. Il talento dell'Atalanta non è incedibile, i bergamaschi chiedono un minimo di 15 milioni. La Juve potrebbe avvicinarsi a questa richiesta e l'ingaggio del giocatore è sopportabile per le casse bianconere.

La nostra opinione: a 31 anni, Muriel è ormai un profilo di esperienza. Ha maturato esperienze in Champions League ed è uomo dal gol sicuro in Serie A. Allegri è alla ricerca di un giocatore che spacchi la partita anche da subentrato e nessuno è meglio del colombiano come reti dalla panchina. Da capire se possa funzionare la sinergia con Vlahovic, seppur all'Atalanta abbia già fatto coppia con un centravanti come Zapata.

Luis Muriel durante Atalanta-Genoa - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Bayern, Mané libera Lewandowski

Sui giornali spagnoli tengono banco le parole di Robert Lewandowski: "La firma per il Barça? Dipende da diversi fattori. Penso che la mia situazione sia chiara e non ha senso parlarne. È difficile dire che giocherò per il Bayern la prossima stagione". Bayern Monaco che intanto si è già mosso per assicurarsi il sostituto del polacco. Dal Liverpool dovrebbe arrivare Sadio Mané, giocatore all'ultimo anno di contratto con i reds. Lewa vuole il Barcellona che dovrà però abbassare il monte ingaggi con alcune cessioni per restare sotto il tetto salariale imposto dalla Liga.

La nostra opinione: la volontà del giocatore è chiara. Ritiene il ciclo al Bayern concluso e vede in Spagna la sua prossima tappa della carriera. L'arrivo di Mané certifica il fatto che il polacco sia in procinto di partire. Per il Bayern sarà un cambio epocale che potrebbe variare anche la filosofia di gioco della squadra bavarese.

