Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Classifiche e risultati

Ad

Calciomercato Icardi, la Juventus si muove: primi contatti col PSG 14 ORE FA

Lukaku spinge Vlahovic alla Juve

Secondo la Gazzetta dello Sport c'è uno scenario che oggi potrebbe concretizzarsi dopo la rottura totale Lukaku-Tuchel: l'attaccante belga ad accasarsi dall'amico Antonio Conte al Tottenham oppure alla corte di Pep Guardiola al City e al contempo la Juve a fiondarsi su Dusan Vlahovic qualora una delle big inglesi (Spurs in primis) mollasse la presa sul serbo. Per ragioni di disponibilità economica la Premier League rimane la destinazione più papabile per il capocannoniere della Serie A il prossimo giugno, ma la Juventus spera ancora evidentemente. Intanto Lukaku rimane out dalla sfida col Liverpool per scelta tecnica.

La nostra opinione: Lo sfogo plateale di Romelu Lukaku apre a ogni possibile scenario di mercato. Di certo non vedremo "Big Rom" con le maglie di Juventus e Milan ma prevedere una possibile "reunion" con il fido Antonio Conte non sembra essere un azzardo su tutta la linea. Attendiamo ulteriori sviluppi, Tottenham e Juventus osservano alla finestra sornione.

Morata via dal Cholo

Il Corriere dello Sport questa mattina fa luce sui motivi che avrebbero spinto Alvaro Morata a cedere alle avance di Xavi, tecnico del Barcellona: il cartellino dell'attaccante in forza alla Juventus appartiene ancora all'Atletico Madrid, ma Morata non vorrebbe affatto tornare alla corte del Cholo Simeone e dunque in queste ore starebbe spingendo per il passaggio immediato al Barça.

La nostra opinione: Le intenzioni di Morata, Xavi e del Barcellona sono sin troppo cristalline, ma certo è che la Juventus non può privarsi del suo attuale "9" titolare senza colpo ferire. I bianconeri lavorano dunque sottotraccia per il casting della nuova punta, senza dannarsi l'anima. L'attaccante spagnolo rimarrà fino a giugno a meno che la pista Icardi si arroventi davvero...

E Icardi?

Prima di perdere Morata subito, la Juventus deve assicurarsi un "9" abile e arruolabile per guidare e trascinare l'attacco bianconero (almeno) fino al prossimo giugno. In cima alla lista c'è Maurito Icardi: bianconeri a spingere per il prestito, PSG per ora a fare muro secondo quanto riporta Tuttosport.

La nostra opinione: Torniamo al punto precedente, dovrebbe arroventarsi la pista Icardi qualora il PSG venisse incontro alle richieste della Juventus. Ma perchè il PSG dovrebbe cedere l'attaccante in prestito alla Vecchia Signora? Per ora Leonardo non intravede un motivo logico.

Top 11 andata: Calha e Vlahovic punti fermi, Simeone sorpresa

Calciomercato Napoli: chi è Axel Tuanzebe, il nuovo difensore per Spalletti 17 ORE FA