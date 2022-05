LaJoya che – come ha rimarcato anche nella lettera e nel video – si immaginava ancora a lungo con la maglia numero 10 della Juve cucita addosso. Ma quale sarà il futuro dell’argentino a scadenza di contratto? Le indiscrezioni di mercato, danno per assodato che Le lacrime disperate di Paulo Dybala allo Stadium al termine di Juventus-Lazio hanno fatto il giro del mondo e toccato nel vivido il cuore dei tifosi bianconeri, distrutti dall’addio deche – come ha rimarcato anche nella lettera e nel video – si immaginava ancora a lungo con la maglia numero 10 della Juve cucita addosso. Ma quale sarà il futuro dell’argentino a scadenza di contratto? Le indiscrezioni di mercato, danno per assodato che la prossima tappa di Dybala sarà con l’odiata casacca dell’Inter , che da mesi ha preso contatti con l’entourage del calciatore e avrebbe già raggiunto un accordo di massima sulla base di un quadriennale da 6 milioni di € a stagione più ricchi bonus (e ad ulteriore corredo ci sono anche le indiscrezioni che parlano di un Dybala che avrebbe già individuato la casa dove vivere in zona San Siro).

Questa ipotesi però cozza con una rivelazione che lo stesso Dybala avrebbe fatto a diversi tifosi juventini nel corso del suo giro di campo lunedì sera allo Stadium e rilanciata da Repubblica.it. Secondo l’edizione web del quotidiano romano durante il giro di saluto Dybala avrebbe detto ai tifosi bianconeri: "All'Inter non andrò mai". Una promessa, che però cozza un po’ con la realtà dei fatti e con i rumors che vedrebbero l’argentino pronto all’approdo in nerazzurro.

L’alternativa? Alla Roma con Mou

Ma se davvero Dybala volesse mantenere la parola e non passare per traditore, facendo quello che – 12 mesi fa – ha fatto Calhanoglu passando dall’essere pilastro del Milan a diventare titolare dei nerazzurro, quali sarebbero le alternative che avrebbe? Poche a ben guardare, visto che dall’estero non sembra esserci la fila e la Joya sembra intenzionato a proseguire la sua avventura in Italia. E così l’ipotesi più gettonata resta la Roma di José Mourinho che gradisce la gioia e vorrebbe affidargli il ruolo di sottopunta alle spalle di Tammy Abraham. L’ostacolo è forse l’ingaggio e i bonus ma andando in giallorosso eviterebbe il delicato salto in nerazzurro. Salvando la faccia con quel popolo per cui ha versato lacrime copiose lunedì e che avrebbe voluto proseguire.

