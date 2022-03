FIFA decide che il contratto di ogni giocatore o allenatore stranieri dei Club ucraini e russi viene sospeso fino al 30 giugno 2022. Questo comporta lo Mentre il conflitto tra Russia-Ucraina fa tremare il mondo, tra atleti arruolati a combattere per difendere la propria nazione e dichiarazioni/comunicati feroci, ladecide che il contratto di ogni giocatore o allenatore stranieri dei Club ucraini e russi viene sospeso fino alQuesto comporta lo svincolo contrattuale e quindi la possibilità (e occasione) di accasarsi con un'altra squadra senza subire alcun tipo di conseguenza. Alcuni giocatori hanno già lasciato la rispettiva squadra trovandone subito un'altra.

I trasferimenti già avvenuti

V. Gromyko: da Arsenal Tula a Bate Borisov

I. Shkurin: da Cska Mosca a Rakow

K. Dubra: da Oleksandriya a RFS

Dentinho: da Shakhtar Donetsk a Ceara

B. Tsonev: da Chornomorets a Slavia Sofia

M. Petkov: da Chornomorets a Slavia Sofia

M. Stamenkovic: da Rukh Lviv ad Akzhayik

A. Vyskrebentsev: da Mariupol a Slutsk

Cosa potrebbe cambiare per la Serie A

Detto che la finestra prevista dalla FIFA per tesserare i calciatori che militano in Ucraina e Russia, durerà dal 10 marzo e si prolungherà fino al 7 aprile, e che entro il 30 giugno 2022, i giocatori dovranno fare rientro nei loro club di appartenenza: ogni club può decidere di tesserare fino al massimo due calciatori provenienti da questi due campionati. Essendo molti i giocatori sudamericani che militano in questi due tornei, da non sottovalutare il tema degli slot da extracomunitario, per coloro che non si in possesso di un passaporto da comunitario. Tra le big italiane: Roma, Lazio e Napoli non hanno uno slot libero mentre Juventus, Milan e Inter non hanno problemi da questo punto di vista. Ma quali sono i giocatori più talentuosi e che potrebbero eventualmente vedere anche alle nostre latitudini?

Di seguito, i giocatori con la valutazione più alta (dati Transfermarkt).

I 10 MIGLIORI TALENTI DELLA RUSSIAN PREMIER LEAGUE

1) MALCOM (Esterno d'attacco, Zenit San Pietroburgo/Brasile): valore di mercato 22 milioni

2) WILMAR BARRIOS (Centrocampista, Zenit San Pietroburgo/Colombia): valore di mercato 20 milioni

3) WENDEL (Centrocampista, Zenit San Pietroburgo/Brasile): valore di mercato 19 milioni

4) JHON CORDOBA (Attaccante, Krasnodar/Colombia): valore di mercato 17 milioni

5) DOUGLAS SANTOS (Terzino sinistro, Zenit San Pietroburgo/Brasile): valore di mercato 16 milioni

5) CLAUDINHO (Fantasista, Zenit San Pietroburgo/Brasile): valore di mercato 16 milioni

5) KHVICHA KVARATSKHELIA (Esterno offensivo, Rubin Kazan/Georgia): valore di mercato 16 milioni

6) YUSUF YAZICI (Trequartista, Cska Mosca/Turchia): valore di mercato 15 milioni

7) SEBASTIAN SZYMINSKI (Centrocampista, Dinamo Mosca/Polonia): valore di mercato 13 milioni

8) QUINCY PROMES (Esterno offensivo, Spartak Mosca/Olanda): valore di mercato 12 milioni

Un contrasto fra Claudinho e Federico Bernardeschi, il trequartista brasiliano dello Zenit è uno dei talenti della Russian League in uscita Credit Foto Getty Images

I 10 MIGLIORI TALENTI DELLA MASSIMA SERIE UCRAINA

1) TETÊ (Esterno destro, Shakhtar Donetsk/Brasile): valore di mercato 20 milioni

1) DAVID NERES (Esterno destro, Shakhtar Donetsk/Brasile): valore di mercato 20 milioni

1) DODÔ (Terzino destro, Shakhtar Donetsk/Brasile): valore di mercato 20 milioni

2) MANOR SOLOMON (Esterno sinistro, Shakhtar Donetsk/Israele): valore di mercato 18 milioni

3) PEDRINHO (Esterno offensivo, Shakhtar Donetsk/Brasile): valore di mercato 17 milioni

4) MARLON (Difensore, Shakhtar Donetsk/Brasile): valore di mercato 10 milioni

5) LASSINA TRAORÉ (Attaccante, Shakhtar Donetsk/Burkina Faso): valore di mercato 9 milioni

6) MARCOS ANTONIO (Centrocampista, Shakhtar Donetsk/Brasile): valore di mercato 8 milioni

7) MAYCON (Centrocampista, Shakhtar Donetsk/Brasile): valore di mercato 7 milioni

8) ALAN PATRICK (Centrocampista, Shakhtar Donetsk/Brasile): valore di mercato 7 milioni

