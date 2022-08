Malinovskyi all'Atalanta è stato super positivo, ma la sua permanenza a Bergamo sembra davvero conclusa. Nel pomeriggio la compagna aveva pubblicato una stories su instagram svelando che si stava cercando una nuova sistemazione, non per volere del giocatore, ma perché “qualcosa era andato storto” con la società. E, secondo Sky Sport, l'Atalanta si è già mossa per trovare una nuova sistemazione all'attaccante classe '93. E dire che Gasperini si era Marsiglia di Tudor per uno scambio alla pari che porterebbe in nerazzurro Cengiz Ünder, visto in Italia già con la maglia della Roma. 129 presenze, 29 gol e 27 assist. Il bilancio diall'è stato super positivo, ma la sua permanenza a Bergamo sembra davvero conclusa. Nel pomeriggio la compagna aveva pubblicato una stories su instagram svelando che si stava cercando una nuova sistemazione, non per volere del giocatore, ma perché “qualcosa era andato storto” con la società. E, secondo, l'Atalanta si è già mossa per trovare una nuova sistemazione all'attaccante classe '93. E dire chesi era un po' lamentato del mercato degli orobici... C'è in corso, infatti, una trattativa coldi Tudor per uno scambio alla pari che porterebbe in nerazzurro, visto in Italia già con la maglia della Roma.

Le parole della compagna

Noi qui siamo felici. Non eravamo pronti per dover cambiare la vita. La finestra di mercato sta volgendo al termine e ora siamo costretti a cercare opzioni. Cercare... Perché c'è un motivo serio. Dovete leggere tra le righe. Ruslan si stava preparando per la nuova stagione e ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa, ma qualcosa è andato storto. Dovete sapere solo che nessuno sarebbe andato da nessuna parte. Vi dico questo perché per me è importante. Perché voi siete la parte grande della squadra. [Roksana, compagna di Malinovskyi]

Quando si fa lo scambio con Ünder?

I contatti sono già stati avviati tra Atalanta e Marsiglia per lo scambio che porterebbe Ünder a vestire di nuovo la maglia di una squadra di Serie A, dopo la parantesi alla Roma dal 2017 al 2020. La trattativa è già a buon punto, ma l'affare fatto dovrebbe concretizzarsi solo all'inizio della prossima settimana. Malinovskyi non sarà comunque convocato per la partita contro il Milan.

