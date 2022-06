Erling Haaland ha firmato il contratto fino al 30 giugno del 2027 e, dunque, è a tutti gli effetti e ufficialmente un giocatore del Manchester City, che ne ha annunciato l'acquisto attraverso il proprio sito e i propri profili social. Il colpo da novanta dell'estate 2022 è stato finalmente completato. A poco più di un mese dal principio di accordo raggiunto lo scorso 10 maggio , ogni dettaglio è stato sistemato.ha firmato il contratto fino al 30 giugno del 2027 e, dunque, è a tutti gli effetti e ufficialmente un giocatore del, che ne ha annunciato l'acquisto attraverso il proprio sito e i propri profili social.

L'accordo col Borussia Dortmund, come detto, era già stato raggiunto all'inizio di maggio. Mancava in sostanza la firma del calciatore, puntualmente arrivata. Haaland è stato annunciato con l'immagine del famoso divano su cui, da piccolo, era stato immortalato con la maglia del Manchester City: ai tempi vi giocava il padre Alf-Inge, salito in quegli anni agli onori della cronaca anche e soprattutto per la celeberrima vendetta ai suoi danni di Roy Keane, capitano del Manchester United. Il legame tra Haaland junior e il City, insomma, nasce da molto lontano.

"Questo è un grande giorno sia per me che per la mia famiglia - ha detto non a caso Erling dopo la firma, come si legge sul sito del Manchester City - Ho sempre guardato giocare il City e mi è piaciuto moltissimo farlo nelle ultime stagioni. Non si può non ammirare il loro stile di gioco, è entusiasmante, creano un sacco di palle gol, il che è perfetto per un giocatore come me. Ci sono tantissimi campioni in squadra e Pep è uno dei più grandi manager di tutti i tempi, per cui credo di essere arrivato nel posto giusto per soddisfare le mie ambizioni. Voglio segnare, vincere trofei, migliorare come calciatore, e sono fiducioso di poterlo fare qui. Per me è un grande trasferimento. Non vedo l'ora di iniziare il precampionato".

Le cifre dell'operazione boom

75 milioni di euro è il prezzo pagato dal Manchester City per strappare Haaland al Borussia Dortmund: si tratta del valore della clausola rescissoria presente nel contratto del campione norvegese. Il City ha trovato l'intesa con i tedeschi e poi anche l'accordo con il calciatore, che di buon grado ha deciso di trasferirsi in Premier League. Convinto dalla potenza di fuoco della squadra di Guardiola, semifinalista in Champions League e campione d'Inghilterra, ma anche da uno stipendio monstre: guadagnerà infatti più di 20 milioni all'anno per un quinquennio, ovvero 375mila sterline a settimana. Per la gioia anche del manager spagnolo, che dopo la grande delusione del Bernabeu si vede finalmente recapitare uno dei più forti centravanti del mondo.

